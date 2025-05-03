Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Медведев и Захарова ответили Зеленскому: "10 мая в Киеве может не наступить"

Роман ПетренкоСуббота, 3 мая 2025, 15:21
Медведев и Захарова ответили Зеленскому: 10 мая в Киеве может не наступить
фото: news ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова угрозами ответили президенту Владимиру Зеленскому, который отказался соглашаться на "трехдневное перемирие" на День победы.

Источник: Медведев и Захарова в Telegram

Детали: Медведеву не понравилось, что Зеленский не может гарантировать безопасность для гостей Москвы 9 мая, поскольку это чужая страна.

Реклама:

Прямая речь Медведева: "А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того.

Гн*да понимает, что в случае реальной провокации на День победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая".

Детали: Захарова тем временем сообщила, что Зеленский "предал собственного деда-ветерана".

РЕКЛАМА:

Прямая речь Захаровой: "Но сегодня он пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью ещё и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия.

... Фраза, что он "не гарантирует безопасность на 9 Мая на территории России", так как это не его зона ответственности, является, конечно, прямой угрозой".

Напомним: Зеленский не поддержал идею Путина о трехдневном перемирии на те дни.

МедведевРосcияпропагандаДень Победы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генштаб: Россияне 50 раз пытались прорваться на Новопавловском направлении
Уолтцу, потерявшему работу, предлагали несколько должностей на выбор – CBS
Украинский беспилотный катер впервые в истории сбил российский самолет
Зеленский: США должны отменить визы нардепам, которые не поддержат сделку о недрах
Зеленский о встрече с Трампом в Риме: Лучший разговор из всех
Над Украиной сбили 77 из 183 российских беспилотников
Все новости...
Медведев
Медведев начал угрожать новым членам НАТО ударами "возмездия" и ядерным оружием
Медведев жаждет мести после ликвидации генерала химических войск РФ
Медведев помечтал о появлении "новых регионов в составе России"
Последние новости
17:49
Армия РФ сбросила взрывчатку на центр Херсона: ранены две женщины
17:40
В Латвии заявили о необходимости иметь на вооружении "большие системы"
17:07
ЕС осудил Россию за открытие прямого авиасообщения с непризнанной Абхазией
17:06
Ученые нашли новый источник золота в космосе: он мог существовать еще в ранней Вселенной
17:00
Генштаб: Россияне 50 раз пытались прорваться на Новопавловском направлении
16:59
картаВ воскресенье в Украине до 28° и грозы, возможно осложнение работы транспорта
16:50
Шведский министр возмутился празднованием 9 мая в Стокгольме
16:46
фотоРоссияне трижды за день обстреляли Константиновку: ранен человек, поврежден газопровод
16:30
Вучича поместили в Военно-медицинский госпиталь
16:22
Уолтцу, потерявшему работу, предлагали несколько должностей на выбор – CBS
Все новости...
Реклама:
Реклама: