Медведев и Захарова ответили Зеленскому: "10 мая в Киеве может не наступить"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова угрозами ответили президенту Владимиру Зеленскому, который отказался соглашаться на "трехдневное перемирие" на День победы.

Источник: Медведев и Захарова в Telegram

Детали: Медведеву не понравилось, что Зеленский не может гарантировать безопасность для гостей Москвы 9 мая, поскольку это чужая страна.

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Прямая речь Медведева: "А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того.

Гн*да понимает, что в случае реальной провокации на День победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая".

Детали: Захарова тем временем сообщила, что Зеленский "предал собственного деда-ветерана".

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Прямая речь Захаровой: "Но сегодня он пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью ещё и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия.

... Фраза, что он "не гарантирует безопасность на 9 Мая на территории России", так как это не его зона ответственности, является, конечно, прямой угрозой".

Напомним: Зеленский не поддержал идею Путина о трехдневном перемирии на те дни.