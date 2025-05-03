Зеленский: Силы обороны "отминусовали" второй российский самолет за сутки

Президент Владимир Зеленский сообщил о поражении второго за сутки вражеского самолета – на территории оккупированного Крыма.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Я благодарю наших ребят, которые наращивают украинские дальнобойные возможности – и в небе, и на море.

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Блестяще было поражение российского военного самолета с нашего морского дрона. Доказательство украинских возможностей.

Очень метко наша армия провела операцию по военным объектам на территории Крыма. Минус еще один, второй, российский самолет за сутки. Также уничтожены военные склады".

Детали: Зеленский также отметил, что Украина сохраняет присутствие на территории Курской и Белгородской областей РФ, а также отвечает агрессору по всему фронту.

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Что предшествовало: В ночь на 2 мая в оккупированном Крыму состоялась масштабная комбинированная атака беспилотников, во время которой были поражены военные объекты, в частности аэродромы тактической авиации.

В субботу 3 мая стало известно, что 2 мая спецподразделением ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море возле порта "Новороссийск" ликвидирован российский Су-30 с надводных дронов, оснащенных авиационными ракетами.

Также утром 3 мая россияне заявили, что за ночь сбили 11 ракет и 170 "украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", из них почти 100 над территорией оккупированного Крыма.