СМИ установили личности более 110 тысяч погибших россиян в войне: больше всего – из бедных регионов Сибири

Журналисты совместно с волонтерами идентифицировали идентифицировали более 110 тысяч россиян, погибших в войне против Украины после начала полномасштабного вторжения. Данные свидетельствуют о крайне неравномерном распределении потерь между регионами России: вероятность погибнуть на войне для мужчин из Тывы или Алтая в 30-40 раз выше, чем для жителей Москвы.

Источник: BBC совместно с российским изданием "Медиазона"

Детали: Согласно исследованиям журналистов, на 10 тысяч мужского населения, больше всего погибших зафиксировано в Тыве (120), Бурятии (91) и Республике Алтай (89). В Москве этот показатель составляет всего 3 погибших на каждые 10 тысяч мужчин.

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Сообщается, что в Тыве почти четверть погибших - это осужденные, завербованные в частные военные компании или армию, еще треть - кадровые военные. В Алтае 47% погибших - добровольцы, которые подписали контракт после 2022 года. В Бурятии 25% погибших - это профессиональные военные, 34% - добровольцы, а каждый пятый - мобилизованный, что вдвое превышает средний показатель по стране.

В Москве среди погибших 10% - осужденные, 26% - добровольцы, 15% - мобилизованные, 20% - кадровые военные.

По словам демографов, региональные различия в уровне потерь связаны с социально-экономическими факторами. В беднейших регионах армия выполняет роль социального лифта, замещая отсутствие возможностей в образовании и на рынке труда. В Москве военная карьера менее популярна. В начале войны значительные потери понесли регионы, где размещены крупные воинские части - Краснодар, Псков, Дагестан, Бурятия.

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ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ВВС

Впоследствии основную часть мобилизованных начали набирать из дотационных регионов, зависимых от федерального бюджета.

"Регионы, где продолжительность жизни и так низкая, где вероятность умереть от внешней причины и так высока - они охотнее подключились к участию в войне. Такими людьми движет уже не столько бедность, сколько отсутствие перспектив, ощущение того, что терять нечего", - говорится в тексте.

Также исследователи отмечают, что потери Тывы и Бурятии значительно превышают аналогичные показатели в других национальных республиках - например, в Дагестане, Ингушетии, Татарстане или Башкортостане они вдвое или втрое ниже. По мнению демографа, это свидетельствует о том, что ключевую роль играют не этнические факторы, а социальное неравенство.

"Если бы отправка на фронт национальных меньшинств была какой-то сознательной политикой Кремля, мы бы видели высокий уровень потерь среди всех национальных республик. Но этого нет. В Дагестане, Ингушетии, Татарстане или Башкортостане уровень потерь ниже, чем в Бурятии и Тыве, в два-три раза. Значит, корреляцию нужно искать в чем-то другом", - добавляет демограф.

Кроме того, журналисты объясняют, что реальное количество погибших значительно превышает данные из открытых источников. На основе анализа некрологов, сообщений родственников, фотографий захоронений и публикаций в местных СМИ установлено, что открытые источники позволяют идентифицировать лишь от 45% до 65% погибших. Это связано с тем, что часть тел остается на поле боя, а их эвакуация затруднена из-за опасности ударов беспилотников или нежелания рисковать жизнью других военных.

С учетом этой оценки, реальное количество потерь со стороны России может достигать от 170 000 до 246 000 человек. Однако, если добавить к этому потери среди боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" - а это, по оценкам издания, от 21 000 до 23 500 погибших - общее количество погибших со стороны пророссийских сил может составлять от 191 000 до 269 000 человек.

Журналисты отмечают, что для подсчета погибших пользуются открытыми источниками, среди которых сообщения глав регионов, местных администраций, публикации в медиа, сообщения родственников и фотографии с похорон. Подтверждением гибели считаются сообщения в официальных или независимых источниках, сообщения родственников или другие публикации, содержащие фото места захоронения.

В базовом подсчете не учитываются потери так называемых "ДНР" и "ЛНР", однако россиян, добровольно вступивших в состав их подразделений, исследователи включают в общий список.

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