ЗМІ встановили особи понад 90 тисяч загиблих росіян у війні: кожен четвертий – доброволець

Журналісти спільно з волонтерами ідентифікували 90 019 росіян, загиблих у війні проти України після повномасштабного вторгнення. 23% із них уклали контракт уже після початку бойових дій.

Джерело: BBC спільно з російським виданням "Медіазона"

Дослівно: "Для порівняння, до листопада 2023 року добровольці становили лише 14% від загального числа втрат. Середній вік загиблих у 2024 році, за уточненими даними, становив 36 років. Це більше, ніж у перші два роки війни".

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Інфографіка BBC

Деталі: У 2025 році в російських регіонах тривають активні кампанії з набору добровольців до армії. За участь у війні проти України влада обіцяє додаткові виплати в середньому до 2 мільйонів рублів. Як повідомляють журналісти, цього тижня стало відомо про збільшення виплат у Ямалі, Республіці Марій Ел та Приморському краї.

Станом на 24 січня 2025 року, за даними ЗМІ, найбільше загиблих серед громадян Росії, які воювали проти України, зафіксовано в Республіці Башкортостан – 3932 особи.

"Реальна кількість загиблих більша – це тільки ті, чиї імена ми змогли підтвердити за відкритими джерелами", – зазначають у BBC.

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Згідно з дослідженнями журналістів, понад половина загиблих росіян не мала жодного військового досвіду до початку війни. Серед усіх ідентифікованих втрат 17% становлять ув’язнені, які обрали участь у бойових діях замість відбування покарання. Ще 12% – це мобілізовані.

Однією з найменш численних категорій загиблих є найманці приватних військових компаній. Водночас серед кадрових військових, які складають 17% від 90 019 ідентифікованих осіб, найбільших втрат зазнали мотострілкові війська (5931 загиблий) та десантники (3223 загиблих).

"Реальні втрати, очевидно, набагато вищі, ніж можна встановити через відкриті джерела. Опитані нами військові фахівці припускають, що наш аналіз російських кладовищ, військових меморіалів і некрологів може охоплювати від 45% до 65% від реального числа загиблих…загальне число загиблих з боку проросійських сил може перебувати в діапазоні від 159 500 до 223 500 військових", – йдеться у матеріалі.

Журналісти заявили, що для підрахунку кількості загиблих та їх ідентифікації вони беруть інформацію з відкритих джерел, частіше за все аналізуючи заяви голів регіонів та адміністрацій, а також інформацію з похоронів.

"Підтвердженням загибелі ми вважаємо публікацію в російському офіційному джерелі або ЗМІ, публікації родичів або пости в інших джерелах, якщо вони супроводжуються фотографіями поховання", – повідомляють ЗМІ.

Також вони підкреслили, що під час підрахунку вони не враховували військових, які воювали на боці самопроголошених невизнаних республік "ЛДНР", якщо загиблий не був громадянином РФ і добровільно не вступив у лави незаконних формувань.

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