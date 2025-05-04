Безопасность участников парада в Москве является делом России - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за слова о том, что Украина не может обеспечить безопасность политиков, которые примут участие в празднованиях 9 мая в Москве.

Источник: Фицо на пресс-конференции, "Европейская правда"

Детали: Фицо заявил, что своими комментариями президент Зеленский угрожает главам государств и премьер-министрам стран, где проживают миллионы людей, и что "так не делается".

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"Я отвергаю такие угрозы из соображений безопасности. Я полностью уважаю то, что безопасность участников является внутренним делом Российской Федерации. Но если господин Зеленский считает, что его выкрики заставят иностранные делегации не приехать, то он глубоко ошибается. Но я должен был выразить свое осуждение такого способа выражения", – сказал словацкий премьер.

Фицо сказал, что ему жаль, что "Зеленский и другие смешивают прошлое с настоящим".

"Ради Бога, ведь в 1941-45 годах и украинские солдаты массово гибли во Второй мировой войне. Наоборот, сейчас нужно было принять предложение о перемирии, когда речь шла о праздновании 80-й годовщины. И если уж не выражать поздравления по случаю окончания Второй мировой войны, то хотя бы молчать", – заявил словацкий премьер.

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"Это большое неуважение, когда кто-то стране, которая внесла наибольший вклад в победу над фашизмом и понесла абсолютно самые большие жертвы, которые мы можем себе представить, говорит: "Ну празднуйте, мы вам там может бросим какой-нибудь дрон или что-то в этом роде". Для меня это неприемлемые вещи", – добавил Фицо.

3 мая президент Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву 9 мая, поскольку российская сторона может совершать в отношении гостей любые действия, а украинская не может нести ответственность за то, что происходит в РФ.

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас в апреле призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, а вместо этого продемонстрировать солидарность с Украиной.