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Зеленский о провокациях на 9 мая: Если кто-то верит россиянам – может испытать на себе

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 мая 2025, 18:55
Зеленский о провокациях на 9 мая: Если кто-то верит россиянам – может испытать на себе
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что от россиян можно ожидать провокаций на 9 мая, и иностранные лидеры могут испытать это на себе.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, отвечая на вопрос, есть ли информация спецслужб о возможных провокациях РФ 9 мая

Прямая речь: "К сожалению, мы понимаем, кто эти соседи – Россия, и на что они готовы ради каких-то радикальных политических дивидендов внутри своего государства прежде всего".

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Детали: Президент напомнил, что даже во время объявленного Россией же "прекращения огня" на Пасху они совершили более 100 штурмов.

Он также отметил, что в последние дни россияне осуществляют на фронте более 200 штурмов, что является самым высоким количеством за последние месяцы.

Прямая речь: "То есть веры нет, провокации могут быть. Но это зависит от русских. И если кто-то им еще верит – ну, пусть попробуют на себе".

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Что предшествовало: 3-го мая Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву на парад 9 мая, поскольку российская сторона может совершать в отношении гостей любые действия, а украинская не может нести ответственность за то, что происходит в РФ.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал Зеленского за эти слова. Он заявил, что своими комментариями Зеленский якобы угрожает главам государств и премьер-министрам стран, где проживают миллионы людей.

Зеленский9 маяРосcия
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