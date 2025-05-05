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Суд арестовал экс-заместителя Ермака с залогом в 18 миллионов

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 мая 2025, 11:39
Суд арестовал экс-заместителя Ермака с залогом в 18 миллионов
Смрнов с адвокатом на суде. фото - «Суспільне»

Суд отправил бывшего заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова под стражу с возможностью внесения залога в размере 18 миллионов гривен.

Источник: пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в комментарии УП

Детали: На заседании 5 мая Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Смирнову с залога на содержание под стражей с альтернативой залога в 18 млн грн.

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Что предшествовало: 16 апреля антикоррупционные органы сообщили о новом подозрении бывшему заместителю руководителя ОП Андрею Смирнову - в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, подозреваемый в период 2019-2021 гг. незаконно приобрел наличные средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м. в рекреационной зоне Одесской области.

Смирнов уже привлекается антикоррупционерами к уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 15,7 млн грн.

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Сам Смирнов отреагировал на новое подозрение, отметив, что НАБУ и САП спешили вручить его, поскольку заканчиваются сроки расследования по делу о незаконном обогащении.

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