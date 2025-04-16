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Экс-заместителю Ермака объявили новое подозрение

Валентина РоманенкоСреда, 16 апреля 2025, 17:35
Экс-заместителю Ермака объявили новое подозрение
Андрей Смирнов. фото Офиса президента

Антикоррупционные органы сообщили бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову о новом подозрении – в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере.

Источник: НАБУ, САП, источники "Украинской правды"

Детали: 16 апреля по поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о новом подозрении Смирнову.

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Указанное лицо уже привлекается антикоррупционерами к уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 15,7 млн грн.

По данным следствия, подозреваемый в период 2019-2021 гг. незаконно приобрел наличные средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м. в рекреационной зоне Одесской области. Для маскировки таких действий обратился к бенефициару общества, которое владело землей на берегу моря, и передал для возведения объектов почти 6,5 млн грн. Готовое имущество, которым фактически пользовался топ-чиновник, сначала оформили на общество, а после сообщения ему о подозрении в мае 2024 года переоформили на доверенное лицо.

В 2022 году к топ-чиновнику обратился владелец строительной компании с предложением предоставить взятку в виде работ и услуг на сумму 100 тыс. долл. США для возведения одного из упомянутых домов на побережье. За это просил посодействовать принятию Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победил конкурент, а в новом тендере – обеспечить победу его компании. Топ-чиновник принял предложение, использовал служебное положение и выполнил взятые на себя обязательства. АМКУ же впоследствии принял "нужное" решение.

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Таким образом сейчас бывшему заместителю Ермака инкриминируется получение неправомерной выгоды в размере 100 тыс. долл. США и легализацию незаконно приобретенных средств, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. ч. 1, 2 ст. 209 и ч. 4 ст. 368 УК Украины. Владельцу строительной компании сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 369 УК Украины.

Досудебное расследование по делу продолжается, устанавливаются другие лица, вероятно причастные к совершению преступления.

Дополнено: Смирнов отреагировал на новое подозрение. Отметил, что НАБУ и САП спешили вручить его, поскольку заканчиваются сроки расследования по делу о незаконном обогащении.

Предыстория:

  • В феврале 2023 года журналисты УП выяснили, что за 2022 год брат на то время заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова Игорь приобрел имущество, в том числе квартиру и земельный участок в Карпатах по цене значительно ниже рыночной общей суммой четверть миллиона долларов.
  • Сообщалось, что братья не смогли дать однозначный ответ, откуда взялись деньги на покупки, и почему цены занижены.
  • 29 марта президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака Андрея Смирнова.
  • В мае 2024 года бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову было сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
  • Смирнов в комментарии "Украинской правде" отметил, что вручение подозрения и обыск состоялись "быстро и деликатно".
  • В НАБУ и САП сообщили, что в период с 2020 по 2022 гг. чиновник получил активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн. Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составляла 15,7 млн грн.
  • Суд избрал меру пресечения в виде 10 миллионов гривен залога для Смирнова. Залог был внесен 29 мая.

Подробнее читайте расследование УП: "Big brother is" Офиса президента

Офис президентаАнтикоррупционная прокуратураНАБУ
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