Экс-заместителю Ермака объявили новое подозрение

Антикоррупционные органы сообщили бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову о новом подозрении – в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере.

Источник: НАБУ, САП, источники "Украинской правды"

Детали: 16 апреля по поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о новом подозрении Смирнову.

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Указанное лицо уже привлекается антикоррупционерами к уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 15,7 млн грн.

По данным следствия, подозреваемый в период 2019-2021 гг. незаконно приобрел наличные средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м. в рекреационной зоне Одесской области. Для маскировки таких действий обратился к бенефициару общества, которое владело землей на берегу моря, и передал для возведения объектов почти 6,5 млн грн. Готовое имущество, которым фактически пользовался топ-чиновник, сначала оформили на общество, а после сообщения ему о подозрении в мае 2024 года переоформили на доверенное лицо.

В 2022 году к топ-чиновнику обратился владелец строительной компании с предложением предоставить взятку в виде работ и услуг на сумму 100 тыс. долл. США для возведения одного из упомянутых домов на побережье. За это просил посодействовать принятию Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победил конкурент, а в новом тендере – обеспечить победу его компании. Топ-чиновник принял предложение, использовал служебное положение и выполнил взятые на себя обязательства. АМКУ же впоследствии принял "нужное" решение.

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Таким образом сейчас бывшему заместителю Ермака инкриминируется получение неправомерной выгоды в размере 100 тыс. долл. США и легализацию незаконно приобретенных средств, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. ч. 1, 2 ст. 209 и ч. 4 ст. 368 УК Украины. Владельцу строительной компании сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 369 УК Украины.

Досудебное расследование по делу продолжается, устанавливаются другие лица, вероятно причастные к совершению преступления.

Дополнено: Смирнов отреагировал на новое подозрение. Отметил, что НАБУ и САП спешили вручить его, поскольку заканчиваются сроки расследования по делу о незаконном обогащении.

Предыстория:

Подробнее читайте расследование УП: "Big brother is" Офиса президента