Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты атаковали Украину 136-ю БпЛА: 124 не долетели до цели

Ирина БалачукВторник, 6 мая 2025, 11:04
Оккупанты атаковали Украину 136-ю БпЛА: 124 не долетели до цели
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

С вечера 5 мая Россия атаковала Украину 136-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов; 54 дрона удалось уничтожить, еще 70 были локационно потеряны, 1 беспилотник еще в воздухе, боевая работа продолжается.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 54 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 70 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

Реклама:

Детали: В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.

Захватчики запускали дроны из районов российских городов Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также из города Приморск, что на временно оккупированной территории Запорожской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Воздушные силы ВСУбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Мерца не избрали канцлером с первой попытки: заседание Бундестага прервали
Хегсет имел десяток чатов в Signal, где обсуждал свою работу в Пентагоне
Британия тайно готовится к вероятной войне с Россией – The Telegraph
фото В Польше перевернулся автобус с американскими солдатами
фото, видео Россияне ударили по Харькову 20-ю "Геранями": горел рынок "Барабашово"
обновлено, видео Харьков подвергся массированной атаке дронов: 20 попаданий, четверо пострадавших
Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы поразили пункт управления подразделениями БпЛА в Курской области РФ
Воздушные силы показали программиста, который впервые в мире сбил "Кинжал"
РФ атаковала 165 беспилотниками - 69 из них удалось сбить
Последние новости
12:37
Lamborghini увеличила выручку на 30% благодаря гибридам
12:27
В Украине будет дождливо, но тепло
12:25
В Украине уменьшается спрос на новые грузовики: популярные модели апреля
12:14
Снятие с воинского учета по диагнозу ВИЧ: в Днепре были новые обыски и задержания
12:10
США одним решением могут остановить производство конкурента Boeing из Китая
12:00
Совет оружейников: до 10% оружия для фронта покупают волонтеры
11:59
ФАО виділить українським фермерам 150 мільйонів доларів
11:58
В Полтавской области на уроке физкультуры умер 13-летний ученик: причину устанавливает экспертиза
11:55
Восстановлению не подлежат: россияне повредили водопроводы в Донецкой области
11:46
Залужный: В 2022 году предлагали перейти на модель ВСУ с иерархией "корпус-дивизия-бригада"
Все новости...
Реклама:
Реклама: