Оккупанты атаковали Украину 136-ю БпЛА: 124 не долетели до цели

С вечера 5 мая Россия атаковала Украину 136-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов; 54 дрона удалось уничтожить, еще 70 были локационно потеряны, 1 беспилотник еще в воздухе, боевая работа продолжается.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 54 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 70 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

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Детали: В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.

Захватчики запускали дроны из районов российских городов Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также из города Приморск, что на временно оккупированной территории Запорожской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.