За экс-заместителя Ермака внесли залог 18 миллионов

За подозреваемого в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере экс-заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова внесли залог в 18 миллионов гривен.

Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "За бывшего руководителя Офиса президента внесли залог в полном размере, определенном накануне следственным судьей. Напомним, этот залог был назначен после изменения меры пресечения".

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Что предшествовало: 5 мая ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и изменил меру пресечения в виде залога, примененную ранее к подозреваемому (постановление ВАКС от 18.05.2024) на меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Предыстория:

16 апреля антикоррупционные органы сообщили о новом подозрении бывшему заместителю руководителя ОП Андрею Смирнову - в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, подозреваемый в период 2019-2021 гг. незаконно приобрел наличные средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м. в рекреационной зоне Одесской области.

Смирнов уже привлекается антикоррупционерами к уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 15,7 млн грн.

Сам Смирнов отреагировал на новое подозрение, отметив, что НАБУ и САП спешили вручить его, поскольку заканчиваются сроки расследования по делу о незаконном обогащении.

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