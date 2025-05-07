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Киев атаковали баллистика и 28 БпЛА: ракету и 11 дронов сбили – КГВА

Ирина БалачукСреда, 7 мая 2025, 08:41
Киев атаковали баллистика и 28 БпЛА: ракету и 11 дронов сбили – КГВА
Фото ГСЧС

Российские оккупанты ночью 7 мая атаковали Киев баллистикой и 28 беспилотниками – ракету и 11 БпЛА удалось уничтожить, 3 дрона были локационно потеряны и еще 10 покинули воздушное пространство столицы, сообщили в КГВА.

Источник: КГВА в Telegram

Дословно военная администрация: "В воздушном пространстве столицы и в окрестностях с начала суток зафиксировано 1 баллистическую цель и 28 российских дронов. Благодаря работе ПВО обеспечено успешное поражение вражеской баллистической цели... Подтверждено сбитие 11 вражеских БпЛА. 10 – покинули воздушное пространство. 3 – локационно потеряны".

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Детали: Отмечается, что сбитая ракета упала в Соломенском районе – повреждена нежилая инфраструктура. Пожар на месте оперативно потушили, пострадал один человек.

"В случае, если вы нашли или увидели обломки сбитых вражеских БпЛА – не подходите и безотлагательно звоните 101!", – подытожили в КГВА.

Предыстория:

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