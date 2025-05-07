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В Кремле заявили, что инициатива Путина о трехдневном прекращении огня в силе

Ирина БалачукСреда, 7 мая 2025, 13:03
В Кремле заявили, что инициатива Путина о трехдневном прекращении огня в силе
Пресс-секретарь глави Кремля Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициатива Владимира Путина о прекращении огня ко Дню победы во Второй мировой войне остается в силе.

Источник: российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на брифинг пресс-секретаря

Прямая речь Пескова: "Позиция РФ по перемирию хорошо известна, все указания даны, никаких новых указаний нет".

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Детали: Он также добавил, что мобильный интернет в Москве в дни юбилея Победы во Второй мировой войне ограничен из-за "опасного соседства".

"К этому надо относиться с пониманием", – заявил пресс-секретарь Путина.  

Он также подчеркнул, что российские военные "делают все необходимое, чтобы празднование… прошло в спокойной и мирной обстановке".

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По словам Пескова, российские власти не планируют приглашать на парад в Москве экс-лидеров зарубежных государств, живущих сейчас в России.

Предыстория:

Росcияперемирие9 мая
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