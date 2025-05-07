В Кремле заявили, что инициатива Путина о трехдневном прекращении огня в силе
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициатива Владимира Путина о прекращении огня ко Дню победы во Второй мировой войне остается в силе.
Источник: российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на брифинг пресс-секретаря
Прямая речь Пескова: "Позиция РФ по перемирию хорошо известна, все указания даны, никаких новых указаний нет".
Детали: Он также добавил, что мобильный интернет в Москве в дни юбилея Победы во Второй мировой войне ограничен из-за "опасного соседства".
"К этому надо относиться с пониманием", – заявил пресс-секретарь Путина.
Он также подчеркнул, что российские военные "делают все необходимое, чтобы празднование… прошло в спокойной и мирной обстановке".
По словам Пескова, российские власти не планируют приглашать на парад в Москве экс-лидеров зарубежных государств, живущих сейчас в России.
Предыстория:
- 28 апреля в Кремле сообщили, что правитель России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" в дни 80-летия победы во Второй мировой войне.
- Президент Владимир Зеленский назвал инициативу Владимира Путина объявить перемирие на три дня театральной постановкой для создания атмосферы выхода РФ из изоляции, и настаивает вместо этого на перемирии на 30 дней.