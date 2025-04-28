Путин объявил трехдневное перемирие в честь Дня победы

В Кремле сообщили, что правитель России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" в дни 80-летия победы в Великой отечественной войне, как россияне называют Вторую мировую войну.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что "перемирие" в дни 80-летия Победы будет действовать с нуля часов с седьмого мая на восьмое до полуночи с 10 на 11 мая.

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"Россия считает, что Украина должна последовать примеру и также объявить перемирие в дни 80-летия Победы", - заявили в Кремле.

У Путина заявили, что остановят боевые действия на это время якобы "из гуманитарных соображений".

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