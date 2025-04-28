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Путин объявил трехдневное перемирие в честь Дня победы

Станислав ПогориловПонедельник, 28 апреля 2025, 14:19
Путин объявил трехдневное перемирие в честь Дня победы
Владимир путин, фото: Getty Images

В Кремле сообщили, что правитель России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" в дни 80-летия победы в Великой отечественной войне, как россияне называют Вторую мировую войну.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что "перемирие" в дни 80-летия Победы будет действовать с нуля часов с седьмого мая на восьмое до полуночи с 10 на 11 мая.

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"Россия считает, что Украина должна последовать примеру и также объявить перемирие в дни 80-летия Победы", - заявили в Кремле.

У Путина заявили, что остановят боевые действия на это время якобы "из гуманитарных соображений".

Предыстория:

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  • Перед этим Путин уже объявлял "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявляли, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
  • Тогда же президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией. Он также предложил продлить перемирие и после 20 апреля, если полная тишина действительно воцарится.
  • По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
  • В воскресенье Зеленский сообщил, что на фронте с 10 утра 20 апреля наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применения оккупантом дронов-камикадзе - только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии.

Путинроссийско-украинская войнаперемирие
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