Воздушные силы рассказали об отражении третьей волны дронов 7 мая и ситуации на утро "перемирия Путина"
Во время отражения третьей волны атаки российских беспилотников 7 мая противовоздушная оборона Украины уничтожила 20 БпЛА, с начала суток 8 мая вражеских дронов в воздухе не зафиксировано, однако противник активизировал удары тактической авиацией.
Источник: пресс-служба командования Воздушных сил в соцсетях
Детали: В период с 14.30 по 20.30 7 мая (во время третьей за сутки волны атаки) противник нанес удар 31-м ударным БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из района Миллерово в РФ.
Подтверждено сбитие 20 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на севере и в центре страны.
6 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны благодаря работе РЭБ (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадала Черкасская область.
Воздушные силы отмечают, что в течение текущих суток 8 мая, по состоянию на 8.00, в воздушном пространстве Украины ракетных ударов и применения ударных БпЛА не зафиксировано.
Впрочем, в течение ночи, враг активизировал удары тактической авиацией по применению управляемых авиабомб по Сумской области.
Предыстория:
- 28 апреля в Кремле сообщили, что правитель России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" в дни 80-летия победы во Второй мировой войне.
- Президент Владимир Зеленский назвал инициативу Путина объявить перемирие на три дня театральной постановкой для создания атмосферы выхода РФ из изоляции, и настаивает вместо этого на перемирии на 30 дней.