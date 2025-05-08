Воздушные силы рассказали об отражении третьей волны дронов 7 мая и ситуации на утро "перемирия Путина"

Во время отражения третьей волны атаки российских беспилотников 7 мая противовоздушная оборона Украины уничтожила 20 БпЛА, с начала суток 8 мая вражеских дронов в воздухе не зафиксировано, однако противник активизировал удары тактической авиацией.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил в соцсетях

Детали: В период с 14.30 по 20.30 7 мая (во время третьей за сутки волны атаки) противник нанес удар 31-м ударным БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из района Миллерово в РФ.

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Подтверждено сбитие 20 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на севере и в центре страны.

6 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны благодаря работе РЭБ (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадала Черкасская область.

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Воздушные силы отмечают, что в течение текущих суток 8 мая, по состоянию на 8.00, в воздушном пространстве Украины ракетных ударов и применения ударных БпЛА не зафиксировано.

Впрочем, в течение ночи, враг активизировал удары тактической авиацией по применению управляемых авиабомб по Сумской области.

Предыстория: