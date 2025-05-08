Путинское "перемирие": россияне ночью сбросили УАБы на Сумщину: 1 погибшая, 2 раненых

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских ударов УАБами по Сумской области ночью 8 мая. Захватчики атаковали мирные населенные пункты, несмотря на объявленное российским руководством так называемое "трехдневное перемирие".

Источник: прокуратура Сумщины та ГСЧС в Telegram

Дословно прокуратура: "8 мая около 3:00 в Николаевской общине Сумского района враг сбросил, по предварительным данным, управляемую авиационную бомбу на домовладения мирных жителей. В результате чего в собственном доме погибла 55-летняя женщина, ее 24-летний сын получил ранения".

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Детали: Через полчаса, в 3:30 ночи, оккупанты сбросили еще одну бомбу на гражданскую инфраструктуру Ворожбянской общины Сумского района, в результате чего получила ранения 70-летняя женщина.

По данным фактам начали уголовные производства.

Фото ГСЧС

Дополнено: Позже в ГСЧС добавили, что утром 8 мая россияне нанесли авиаудары по территории Белопольской общины, в результате чего 1 жилой дом был полностью разрушен, еще 3 дома мирных жителей и 7 хозяйственных построек получили повреждения.

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"На место происшествия прибыли специалисты ГСЧС. При обследовании территории спасатели обнаружили женщину под завалами. Пострадавшую осторожно деблокировали и передали работникам экстренной медицинской помощи", – сообщили в ГСЧС.

Фото ГСЧС

Там также добавили, что в Сумском районе в результате ночного обстрела возникли пожары в 3 жилых домах.

"Спасатели работали на месте происшествия с ночи до самого утра. К сожалению, в результате этого события погиб один гражданский человек", – подытожили в ГСЧС.

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