Стрельба под Киевом: полиция задержала подозреваемого в убийстве военного и его тещи

Полиция Киевской области задержала мужчину, который расстрелял военного и его родственницу в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

Источник: пресс-служба Нацпола

Детали: Полицейские установили, что месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов (по данным УП, это был автомат -ред.). В то же время 8 мая между ними произошел конфликт по оплате: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму. В результате мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома. После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся внутри.

Реклама:

Спецназовцы полиции окружили дом и в течение часа задержали мужчину. Им оказался 63-летний местный житель.

Что предшествовало: 8 мая в 15:22 о стрельбе в селе Софиевская Борщаговка в полицию сообщили очевидцы. На место немедленно прибыло руководство Главного управления полиции Киевщины, территориального подразделения, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты полиции и медики.