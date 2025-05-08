"Украинская правда" получила видео убийства на Софиевской Борщаговке

"Украинская правда" получила видеозапись момента убийства мужчины и женщины в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах, Киевская облпрокуратура

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Детали: На видео мужчина расстреливает автомобиль, в котором вероятно был один из погибших. Затем стрелок заходит во двор дома и, по данным источников УП, расстреливает другую жертву.

По данным полиции, месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов (по данным УП, это был автомат -ред.). В то же время 8 мая между ними произошел конфликт по оплате: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму. В результате мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома. После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся внутри.

Спецназовцы полиции окружили дом и в течение часа задержали мужчину. Им оказался 63-летний местный житель.

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Что предшествовало: 8 мая в 15:22 о стрельбе в селе Софиевская Борщаговка в полицию сообщили очевидцы. На место немедленно прибыло руководство Главного управления полиции Киевщины, территориального подразделения, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты полиции и медики.