Вэнс: России не отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал "слишком большими" требования, которые Россия выдвинула во время переговоров по урегулированию войны в Украине, и заявил, что Россия не может рассчитывать, что ей отдадут территории, которые она даже не смогла захватить.

Источник: вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News

Прямая речь: "Мы знали, что Россия будет просить слишком много, потому что российское восприятие войны на местах – что они побеждают. И, конечно, украинцы хотели бы достичь перемирия, в частности потому, что последние несколько месяцев для них были непростыми. Наша позиция заключается в том, что мы не хотим, чтобы Украина потерпела крах. Мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенным государством, но Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территории, которые она еще даже не захватила. А именно это она предлагала в первоначальном мирном плане.

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Детали: Вэнс также назвал прогрессом то, что Россия и Украина участвуют в переговорах и предлагают "конкретные мирные планы". В то же время он отметил, что США выйдут из переговоров, если поймут, что "россияне не участвуют в переговорах и не ведут себя искренне".

"И если это произойдет – да, мы выйдем. Президент скажет: мы выходим из этого процесса", – отметил Вэнс.

"А это будет означать, по сути, что России и Украине придется самостоятельно решать этот вопрос - без советов и без посредничества со стороны Соединенных Штатов. И я не думаю, что это хорошо – ни для нас, ни для России, ни для Украины", – подчеркнул он.

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Вэнс добавил, что, по его мнению, в урегулировании российско-украинской войны "есть некоторые дипломатические прорывы".

Прямая речь: "Мы должны попытаться сблизить эти стороны еще больше, чтобы достичь устойчивого мира. Мы еще не там. Мы будем работать над этим, пока не решим, что больше продвинуться невозможно. И тогда мы выйдем".

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