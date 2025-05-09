Лидер Китая поддержал позицию Путина в отношении войны против Украины
Председатель Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву 8 мая заявил о поддержке России, назвал Путина союзником в построении нового мирового порядка и подтвердил общую позицию относительно войны против Украины.
Источник: Reuters со ссылкой на заявление лидера Китая
Детали: В совместном заявлении после переговоров лидеры Китая и России отметили, что конфликт в Украине может быть урегулирован "только путем устранения его первопричин". Эта формулировка четко повторяет ключевые месседжи российской пропаганды, которыми Кремль оправдывает развязывание полномасштабной войны – в частности, "угрозу расширения НАТО", "дискриминацию русскоязычных", а также притеснения русского языка, культуры и СМИ в Украине.
Дословно: "Участие Си, а также совместное заявление, которое согласовывает позицию Китая с российским видением конфликта – предоставляет Путину важную поддержку на фоне давления со стороны США с требованием прекратить войну".
Детали: Си также заявил, что Россия и Китай должны быть "настоящими стальными друзьями, закаленными в сотни испытаний".
Кроме того, Си и Путин пообещали усилить координацию во всех сферах, в частности в военной, и "решительно противодействовать курсу Вашингтона на двойное сдерживание" Китая и России. Лидеры также засвидетельствовали намерение лично контролировать ключевые направления сотрудничества и добиваться роста объемов торговли и инвестиций до 2030 года.
Си и Путин встречались десятки раз и подписали "безграничное партнерство" в феврале 2022 года – менее чем за три недели до того, как Путин направил свои войска в Украину. Китай является крупнейшим торговым партнером России и оказал Москве экономическую поддержку, которая помогла ей справиться с западными санкциями.
Предыстория:
- Вечером 7 мая стало известно, что председатель Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву, чтобы посетить парад на 9 мая.