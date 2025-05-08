Китайские военные будут шагать по Красной площади на параде Путина 9 мая

В параде на Красной площади в столице государства-агрессора РФ будет участвовать расчет военнослужащих Китая.

Источник: глава Кремля Владимир Путин, открывая переговоры в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином 8 мая, цитирует ТАСС

Детали: По словам Путина, парадный расчет военнослужащих из Китая, который примет участие в военном параде в Москве 9 мая, будет самым большим из иностранных воинских контингентов.

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Прямая речь Путина: "Вместе с китайскими друзьями твердо стоим на страже исторической правды, защищаем память о событиях тех лет, противодействуем современным проявлениям неонацизма и милитаризма".

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