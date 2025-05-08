Китайские военные будут шагать по Красной площади на параде Путина 9 мая
Четверг, 8 мая 2025, 11:04
В параде на Красной площади в столице государства-агрессора РФ будет участвовать расчет военнослужащих Китая.
Источник: глава Кремля Владимир Путин, открывая переговоры в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином 8 мая, цитирует ТАСС
Детали: По словам Путина, парадный расчет военнослужащих из Китая, который примет участие в военном параде в Москве 9 мая, будет самым большим из иностранных воинских контингентов.
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Прямая речь Путина: "Вместе с китайскими друзьями твердо стоим на страже исторической правды, защищаем память о событиях тех лет, противодействуем современным проявлениям неонацизма и милитаризма".
Предыстория:
- В феврале 2022 года Россия развязала полномасштабную войну против Украины под мифическими пропагандистскими слоганами о "демилитаризации и денацификации".
- Совершением военных преступлений против мирного населения во многих оккупированных городах Украины россияне вызвали возникновение нового термина "рашизм".
- В видеообращении ко Дню памяти и победы над нацизмом 8 мая президент Владимир Зеленский отметил, что на параде страха на Красной площади в РФ будут колонны из танков, марширующие коробки убийц, переодетая массовка.
- В апреле 2025 года на востоке Украины воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ и 157-й отдельной механизированной бригады взяли в плен двух граждан Китайской Народной Республики. Правительство Китая отрицает свою причастность к участию граждан КНР в войне России против Украины и обещало после проверки всех обстоятельств оценить действия пленных на востоке Украины китайцев согласно национальному законодательству.