Вторые сутки "Шахедов" нет, но РФ бомбит Сумщину даже во время парада Путина – Игнат

Воздушные силы вторые сутки не фиксируют применения врагом ударных беспилотников типа Shahed, однако Россия продолжает терроризировать приграничье Сумской области управляемыми авиабомбами: за минувшие сутки противник выпустил около 130 КАБов, до обеда 9 мая – еще более полусотни авиабомб.

Источник: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Детали: По данным Воздушных сил, около 130 КАБов было выпущено противником за сутки 8 мая. Все – на Сумском направлении. В пятницу российские самолеты Су-34 под прикрытием истребителей Су-35 продолжают удары управляемыми авиабомбами по Сумщине. По состоянию на 12.30 56 КАБов упали на эту прифронтовую территорию.

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Прямая речь Игната: "Прямо во время путинского "парада победобесия" российская тактическая авиация наносила удары КАБами по Сумщине".

Детали: Офицер отметил, что присутствие ударных дронов-камикадзе "Шахед" уже вторые сутки не фиксируется в воздушном пространстве Украины (последняя атака тремя волнами дронов была 7 мая), однако враг не прекращает свой террор: обстрелы КАБами Сумской области, а также есть существенная угроза применения авиационного вооружения на Донецком и Запорожском направлениях. По состоянию на 12.30, по словам Игната, около 10 бортов фиксируется в воздухе вблизи линии фронта на этих направлениях.

Что предшествовало: 7 мая россияне запустили три волны атак "Шахедами" и дронами-имитаторами. Враг выпустил в общей сложности более 200 БпЛА. Противовоздушная оборона сбила 81 дрон за первые две волны, а затем еще 20. Около 70 беспилотников были локационно потеряны.