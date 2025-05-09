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Сийярто отреагировал на разоблачение венгерской шпионской сети в Украине

Мария Емец, Станислав ПогориловПятница, 9 мая 2025, 13:11
Сийярто отреагировал на разоблачение венгерской шпионской сети в Украине
Петер Сийярто, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт пока не получал от Киева официальных сообщений о разоблаченной сети венгерских шпионов, но при этом напомнил о якобы "антивенгерской пропаганде" в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu

Детали: На просьбу СМИ прокомментировать заявление СБУ о разоблаченной сети шпионов военной разведки Венгрии, действовавшей на Закарпатье, Сийярто сказал, что пока не получал таких сообщений от украинской стороны.

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Прямая речь: "Мы сможем что-то сказать, только если получим какие-то детали или официальную информацию. К тому времени это следует рассматривать как пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью.

В Украине часто звучит антивенгерская пропаганда, и во многих случаях она оказывалась абсолютно необоснованной".

Предыстория:

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Подробно об этом – в статье Вето Орбана в пользу Молдовы: как Венгрия оставляет Украину на обочине пути в ЕС

ВенгрияУкраинашпионаж
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