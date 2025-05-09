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У Орбана после разоблачения своих шпионов в Украине заявили, что Киев поддерживает оппозицию Венгрии

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 9 мая 2025, 19:40
У Орбана после разоблачения своих шпионов в Украине заявили, что Киев поддерживает оппозицию Венгрии
фото: Getty Images

Венгерские власти утверждают, что заявление Украины о разоблачении разведывательной сети Венгрии на своей территории свидетельствует о сотрудничестве Киева и оппозиционной партии "Тиса".

Источник: заявление правительства Виктора Орбана от 9 мая, которое есть в распоряжении "Европейской правды"

Детали: У Орбана говорят, что заявление о разоблачении разведывательной деятельности Венгрии в Украине – "это явный признак усиления координации между украинскими спецслужбами и венгерской оппозиционной партией „Тиса".

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"Венгерское правительство считает такую позицию глубоко тревожным явлением. В новейшей истории страны не было прецедентов, когда внутренний политический актер работал в тандеме с разведывательными службами соседнего государства", – сетуют власти Венгрии.

Она также назвала доказательством координации между Украиной и "Тисой" тот факт, что заявления Киева о разоблачении венгерских шпионов были распространены оппозицией и "быстро переросли в полномасштабную международную кампанию по дискредитации".

Правительство Венгрии дополнительно заявило, что его отказ поставлять Украине оружие "сделал страну мишенью, особенно накануне решений о возможном вступлении Украины в ЕС".

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"В такой ситуации сближение венгерской оппозиционной партии и украинских силовых структур является не просто тревожным, а дестабилизирующим", – предупреждают в Орбана.

В пятницу Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в Закарпатье – в частности, "прощупывала почву" относительно настроений местных жителей и их реакции на потенциальное появление в регионе "венгерских миротворцев".

Сначала глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не получал от Киева официальных сообщений о разоблаченной сети венгерских шпионов, и упомянул об "антивенгерской пропаганде".

Но через несколько часов Будапешт заявил, что высылает двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

ВенгрияшпионажУкраина
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