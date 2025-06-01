Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне оккупировали Владимировку в Сумской области – DeepState

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 июня 2025, 01:24
Россияне оккупировали Владимировку в Сумской области – DeepState
карта DeepState

В ночь на 1 июня аналитический проект DeepState сообщил об оккупации села Владимировка Сумской области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Владимировку".

Реклама:

Детали: Владимировка входит в состав Хотинской территориальной громады.

Село находится в 2-х км от сел Новониколаевка и Гордеевка (Курская область, Россия). В 1 км проходит граница с Россией.

Селом протекает река Снагость, левый приток Сейма.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Вечером 31 мая DeepState сообщал о продвижении российских войск в районе села Александрия на Сумщине.

Таким образом, в Сумской области увеличился еще один очаг контролируемой врагом территории, кроме участка Журавка-Новенькое-Веселовка-Басовка.

Напомним: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 31 мая сообщил, что российская армия значительно активизировалась на Запорожском направлении и сосредоточила усилия на границе Сумской области.

Сумская областьоккупацияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео, обновленоВ России на поезд обрушился мост: есть погибшие и пострадавшие
Зеленский: Нет информации, с чем россияне собираются в Стамбул, это выглядит несерьезно
ВидеоВ Харькове военный в СОЧ стрелял возле жилого дома и взорвал гранату
На "Книжном Арсенале" изъяли огнестрельное оружие, 12 боеприпасов и 74 газовых баллончика – УГО
Кличко: В Украине воняет авторитаризмом
фотоСумщина: из-за ночной атаки РФ погибли сотни домашних животных и уничтожены тонны зерна
Все новости...
Сумская область
DeepState: Россияне захватили территорию еще в одной точке Сумской области – возле Александрии
Сумщина: из-за ночной атаки РФ погибли сотни домашних животных и уничтожены тонны зерна
Власти принудительно эвакуируют людей из 11 населенных пунктов Сумского района
Последние новости
04:12
Обновлено от 00:42В Запорожской области раздались взрывы
03:58
Уиткофф назвал ответ ХАМАС о перемирии с Израилем "совершенно неприемлемым"
02:54
Кислица о позиции США в ООН: Прекращение огня должно быть безусловным и немедленным
01:54
ОбновленоВраг атакует Киев беспилотниками и баллистикой – КГВА
01:54
Руководитель Alpine: В 2026 команда начнет побеждать, а в 2027 хочет стать чемпионом Формулы-1
01:24
Россияне оккупировали Владимировку в Сумской области – DeepState
00:52
В Киевской области ПВО работает по вражеским беспилотникам
00:28
фото, видео, обновленоВ России на поезд обрушился мост: есть погибшие и пострадавшие
23:55
футбол"ПСЖ" с историческим счетом разгромил "Интер" в финале Лиги чемпионов
23:43
На Курском направлении в субботу почти столько же боев, как на Покровском – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: