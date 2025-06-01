Россияне оккупировали Владимировку в Сумской области – DeepState
В ночь на 1 июня аналитический проект DeepState сообщил об оккупации села Владимировка Сумской области.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг оккупировал Владимировку".
Детали: Владимировка входит в состав Хотинской территориальной громады.
Село находится в 2-х км от сел Новониколаевка и Гордеевка (Курская область, Россия). В 1 км проходит граница с Россией.
Селом протекает река Снагость, левый приток Сейма.
Что предшествовало: Вечером 31 мая DeepState сообщал о продвижении российских войск в районе села Александрия на Сумщине.
Таким образом, в Сумской области увеличился еще один очаг контролируемой врагом территории, кроме участка Журавка-Новенькое-Веселовка-Басовка.
Напомним: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 31 мая сообщил, что российская армия значительно активизировалась на Запорожском направлении и сосредоточила усилия на границе Сумской области.