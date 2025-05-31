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DeepState: Россияне захватили территорию еще в одной точке Сумской области – возле Александрии

Катерина ТищенкоСуббота, 31 мая 2025, 18:29
DeepState: Россияне захватили территорию еще в одной точке Сумской области – возле Александрии
Ситуация возле Александрии по состоянию на 30 мая, deepstatemap

Аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в районе села Александрия Сумской области.

Источник: DeepState

Детали: По состоянию на 30 мая часть территории в районе села Александрия в Сумской области у границы с РФ обозначена как оккупированная, а часть – как "серая зона".

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ситуация возле Александрии по состоянию на 30 мая, deepstatemap
ситуация возле Александрии по состоянию на 30 мая, deepstatemap

Еще по состоянию на 29 мая ситуация выглядела иначе – оккупированной части почти не было, а часть территории с другой стороны границы была обозначена как контролируемая украинскими силами.

ситуация возле Александрии по состоянию на 29 мая, deepstatemap
ситуация возле Александрии по состоянию на 29 мая, deepstatemap

Таким образом, в Сумской области увеличился еще один очаг контролируемой врагом территории, кроме участка Журавка-Новенькое-Веселовка-Басовка.

ситуация в Сумской области по состоянию на 30 мая, deepstatemap
ситуация в Сумской области по состоянию на 30 мая, deepstatemap

DeepState также сообщил об оккупации Елизаветовки в Донецкой области.

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Что предшествовало: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 31 мая сообщил, что российская армия значительно активизировалась на Запорожском направлении и сосредоточила усилия на границе Сумской области.

Сумская областьоккупациявойна
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