DeepState: Россияне захватили территорию еще в одной точке Сумской области – возле Александрии
Аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в районе села Александрия Сумской области.
Источник: DeepState
Детали: По состоянию на 30 мая часть территории в районе села Александрия в Сумской области у границы с РФ обозначена как оккупированная, а часть – как "серая зона".
Еще по состоянию на 29 мая ситуация выглядела иначе – оккупированной части почти не было, а часть территории с другой стороны границы была обозначена как контролируемая украинскими силами.
Таким образом, в Сумской области увеличился еще один очаг контролируемой врагом территории, кроме участка Журавка-Новенькое-Веселовка-Басовка.
DeepState также сообщил об оккупации Елизаветовки в Донецкой области.
Что предшествовало: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 31 мая сообщил, что российская армия значительно активизировалась на Запорожском направлении и сосредоточила усилия на границе Сумской области.