СК России: Оба моста ночью были подорваны, расследуются как теракт
Воскресенье, 1 июня 2025, 11:36
Мосты в Брянской и Курской областях России ночью на 1 июня обрушились в результате подрывов и расследуются по статье о теракте, сообщили в Следственном комитете страны.
Источник: "Медуза" со ссылкой на СК РФ
Дословно: "Данные происшествия квалифицированы как террористический акт".
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Детали: Mash пишет, что СВУ могли заложить в конструкции моста на Курщине.
Всё произошло около 2:21, тепловоз сошёл с рельс, три вагона рухнули. Жертв нет, поезд ехал медленно.
Напомним: Сначала в российской Брянской области произошло обрушение моста с автомобилями, предположительно, в это время под мостом проезжал пассажирский поезд, в результате аварии 7 погибших и около 70 пострадавших.
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Позже стало известно об обрушении еще одного моста в России, в Курской области.