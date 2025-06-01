СК России: Оба моста ночью были подорваны, расследуются как теракт

Мосты в Брянской и Курской областях России ночью на 1 июня обрушились в результате подрывов и расследуются по статье о теракте, сообщили в Следственном комитете страны.

Источник: "Медуза" со ссылкой на СК РФ

Дословно: "Данные происшествия квалифицированы как террористический акт".

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Детали: Mash пишет, что СВУ могли заложить в конструкции моста на Курщине.

Всё произошло около 2:21, тепловоз сошёл с рельс, три вагона рухнули. Жертв нет, поезд ехал медленно.

Напомним: Сначала в российской Брянской области произошло обрушение моста с автомобилями, предположительно, в это время под мостом проезжал пассажирский поезд, в результате аварии 7 погибших и около 70 пострадавших.

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Позже стало известно об обрушении еще одного моста в России, в Курской области.