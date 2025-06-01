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Поражение 41 бомбардировщика в РФ: источник раскрыл подробности 1,5-летней спецоперации

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 июня 2025, 15:55
Поражение 41 бомбардировщика в РФ: источник раскрыл подробности 1,5-летней спецоперации
фото: источник УП в сбу

Спецоперацию "Паутина", в результате которой СБУ 1 июня поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.

Источник: собеседник УП в СБУ

Детали: Отмечается, что контролировал ход операции президент Владимир Зеленский, а реализовывал замысел глава СБУ Василий Малюк.

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Источник рассказывает, что операция была сверхсложной с логистической точки зрения.

Дословно: "СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто.

В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики".

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Детали: УП получила фото по подготовке операции.

 

Дословно: "Люди, которые принимали участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине.

Поэтому, если Путинский режим показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории".

 

Напомним:

СБУРосcиябеспилотникиавиа
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