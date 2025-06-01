Поражение 41 бомбардировщика в РФ: источник раскрыл подробности 1,5-летней спецоперации
Спецоперацию "Паутина", в результате которой СБУ 1 июня поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.
Источник: собеседник УП в СБУ
Детали: Отмечается, что контролировал ход операции президент Владимир Зеленский, а реализовывал замысел глава СБУ Василий Малюк.
Источник рассказывает, что операция была сверхсложной с логистической точки зрения.
Дословно: "СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто.
В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики".
Детали: УП получила фото по подготовке операции.
Дословно: "Люди, которые принимали участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине.
Поэтому, если Путинский режим показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории".
Напомним:
- Предыстория: В России днем 1 июня массово пылали вражеские стратегические бомбардировщики - СБУ атаковала беспилотниками российские аэродромы, сообщалось о поражении 40 самолетов.
- Позже росСМИ и российские пропагандисты писали, что украинские БПЛА вылетали из стоящих на заправке фур, чтобы атаковать стратегическую авиацию на военных аэродромах страны.