Командующий Сухопутными войсками Драпатый подал рапорт об отставке

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый подал рапорт об отставке из-за трагедии на 239 полигоне, где вследствие удара РФ погибли военные учебного батальона.

Источник: Драпатый в Facebook

Прямая речь: "Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

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Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины".

Детали: Драпатый отметил, что как командующий не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов.

"Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность.

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Поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность – всегда на командовании. Именно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия", – написал он.

Драпатый отметил, что круговая порука и безнаказанность – яд для армии.

"Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются – значит, моих усилий было недостаточно", – добавил он.

Прямая речь: "Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизнь людей, – живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, – умирает изнутри.

12 погибших. Есть раненые. Это молодые ребята из учебного батальона. Большинство из них находились в укрытиях. Они должны были учиться, жить, бороться – а не гибнуть. Мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал".

Детали: Драпатый сообщил, что инициировал проверку всех обстоятельств трагедии: действий командиров, состояния укрытий, эффективности систем оповещения. Всем пострадавшим оказывается помощь.

"Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь – не слово, а действие. Где ответственность – не наказание, а основа доверия. Где каждый командир ежедневно отвечает – за приказ, за решение, за человека", – отметил он.

Что предшествовало: Российские войска 1 июня нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ – известно о как минимум 12 погибших и более 60 раненых.

3 марта Сухопутные войска сообщили, что 1 марта одно из подразделений их войск стало целью вражеского ракетного удара, есть погибшие и раненые. Перед этим в соцсетях была обнародована информация об ударе россиян по полигону в Черкасском в Днепропетровской области, где находились украинские военные 157-й отдельной механизированной бригады во время построения. Тогда Драпатый заявил, что лично следит за каждым шагом, чтобы выяснить все секунда за секундой.