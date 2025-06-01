Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Командующий Сухопутными войсками Драпатый подал рапорт об отставке

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 июня 2025, 16:12
Командующий Сухопутными войсками Драпатый подал рапорт об отставке
Михаил Драпатый, фото AFP via Getty Images

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый подал рапорт об отставке из-за трагедии на 239 полигоне, где вследствие удара РФ погибли военные учебного батальона.

Источник: Драпатый в Facebook

Прямая речь: "Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Реклама:

Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины".

Детали: Драпатый отметил, что как командующий не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов.

"Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность.

РЕКЛАМА:

Поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность – всегда на командовании. Именно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия", – написал он.

Драпатый отметил, что круговая порука и безнаказанность – яд для армии.

"Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются – значит, моих усилий было недостаточно", – добавил он.

Прямая речь: "Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизнь людей, – живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, – умирает изнутри.

12 погибших. Есть раненые. Это молодые ребята из учебного батальона. Большинство из них находились в укрытиях. Они должны были учиться, жить, бороться – а не гибнуть. Мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал".

Детали: Драпатый сообщил, что инициировал проверку всех обстоятельств трагедии: действий командиров, состояния укрытий, эффективности систем оповещения. Всем пострадавшим оказывается помощь.

"Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь – не слово, а действие. Где ответственность – не наказание, а основа доверия. Где каждый командир ежедневно отвечает – за приказ, за решение, за человека", – отметил он.

Что предшествовало: Российские войска 1 июня нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ – известно о как минимум 12 погибших и более 60 раненых.

3 марта Сухопутные войска сообщили, что 1 марта одно из подразделений их войск стало целью вражеского ракетного удара, есть погибшие и раненые. Перед этим в соцсетях была обнародована информация об ударе россиян по полигону в Черкасском в Днепропетровской области, где находились украинские военные 157-й отдельной механизированной бригады во время построения. Тогда Драпатый заявил, что лично следит за каждым шагом, чтобы выяснить все секунда за секундой.

Вооруженные силыракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Командующий Сухопутными войсками Драпатый подал рапорт об отставке
фотоПоражение 41 бомбардировщика в РФ: источник раскрыл подробности 1,5-летней спецоперации
Украина примет участие в переговорах в Стамбуле во главе с Умеровым
теннисБезумный камбэк: Свитолина одолела 4 ракетку мира и вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос
Россия выпустила по Украине почти 500 дронов и ракет: ПВО обезвредила 385 целей
Обновлено 13.20РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск: 12 погибших, 60 раненых
Все новости...
СБУ массово атаковала аэродромы РФ, известно о поражении 40 стратегических бомбардировщиков – источник
РосСМИ: дроны, атаковавшие стратегическую авиацию, вылетали из грузовиков
Reuters: Украина на переговорах в Стамбуле представит дорожную карту мира
Один из подорванных в РФ мостов не подлежит восстановлению, его обрушили полностью
Последние новости
18:12
Axios: Украина предупредила США о массированной атаке на российские аэродромы
17:57
Турецкие СМИ сообщили время и место переговоров Украины и России в Стамбуле
17:56
Безумный финал не помешал Пиастри выиграть Гран-при Испании в Формуле-1
17:47
Почему важно самосочувствие и как перестать быть слишком строгим к себе: объясняют специалисты
17:20
Один из подорванных в РФ мостов не подлежит восстановлению, его обрушили полностью
17:14
Reuters: Украина на переговорах в Стамбуле представит дорожную карту мира
16:45
футболПолтавская "Ворскла" впервые в истории вылетела из высшего дивизиона чемпионата Украины
16:38
СМИ: для Трампа изменят подачу разведсводок – чтобы он смотрел видео, а не читал
16:35
обновленоДелегация РФ вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной – росСМИ
16:33
Новости из аистого гнезда: как растут птенцы звездных Грицика и Одарки и где сейчас брошена Катруся
Все новости...
Реклама:
Реклама: