Турецкие СМИ сообщили время и место переговоров Украины и России в Стамбуле
Переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле в понедельник, 2 июня, запланированы на 13:00.
Источник: турецкое агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники, пишет "Европейская правда"
Детали: Турецкая сторона определила место проведения переговоров между делегациями Украины и России в Стамбуле в понедельник.
По информации источников Anadolu, встреча между украинской и российской делегациями запланирована на 13:00 во дворце "Чираган" – пятизвездочном отеле в Стамбуле.
Что предшествовало: Российская делегация, как сообщали пропагандистские СМИ, уже вылетела в Турцию.
Президент Владимир Зеленский в воскресенье днем объявил, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым отправится на переговоры с Россией в Стамбул.