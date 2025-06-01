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Турецкие СМИ сообщили время и место переговоров Украины и России в Стамбуле

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 июня 2025, 17:57
Турецкие СМИ сообщили время и место переговоров Украины и России в Стамбуле
иллюстративное фото: переговоры Украины и РФ в Стамбуле 16 мая, Getty Images

Переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле в понедельник, 2 июня, запланированы на 13:00.

Источник: турецкое агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники, пишет "Европейская правда"

Детали: Турецкая сторона определила место проведения переговоров между делегациями Украины и России в Стамбуле в понедельник.

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По информации источников Anadolu, встреча между украинской и российской делегациями запланирована на 13:00 во дворце "Чираган" – пятизвездочном отеле в Стамбуле.

Что предшествовало: Российская делегация, как сообщали пропагандистские СМИ, уже вылетела в Турцию.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье днем объявил, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым отправится на переговоры с Россией в Стамбул.

ТурцияпереговорыРосcия
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