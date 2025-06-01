Делегация РФ вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной – росСМИ
Российские информационные агентства в воскресенье сообщили, что российская делегация вылетела в Стамбул для участия в переговорах по Украине.
Источник: РИА Новости, ТАСС, Интерфакс со ссылкой на источники
Дословно Интерфакс: "Российская делегация днем в воскресенье вылетела в Стамбул для участия в переговорах по Украине, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой переговоров.
Он напомнил, что российская делегация будет готова начать переговоры утром 2 июня".
Детали: Такую же информацию сообщают РИА Новости и ТАСС.
Обновлено: Источник ТАСС в МИД Турции сообщил, что переговоры РФ и Украины планируются 2 июня в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле.
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в воскресенье днем объявил, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым отправится на переговоры с Россией в Стамбул.
Ранее Зеленский заявил, что по состоянию на вечер субботы ни Украина, ни её партнёры не располагают чёткой информацией о том, что россияне намерены предложить на переговорах в Стамбуле.
Предыстория:
- 28 мая стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал РФ документ, отражающий украинскую позицию, и ожидает их "меморандум" в ответ.
- Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать, какие условия для прекращения огня Россия будет выдвигать в своем проекте "меморандума", заявив, что это нужно обсуждать непублично. 30 мая Песков заявил, что российская делегация будет находиться в понедельник утром в Стамбуле для мирных переговоров с Украиной и там покажет свой меморандум.
- Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что нежелание России официально передать свой "меморандум" для переговоров свидетельствует о наличии в нем нереалистичных требований и попытке затянуть мирный процесс.
- Сообщалось, что на новый раунд мирных переговоров между Россией и Украиной, который запланирован на 2 июня в Стамбуле (Турция), от РФ поедет та же делегация, которая участвовала в предыдущей встрече и которую президент Владимир Зеленский раскритиковал за низкий уровень.