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Делегация РФ вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной – росСМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 июня 2025, 16:35
Делегация РФ вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной – росСМИ
глава российской делегации Владимир Мединский в Стамбуле 16 мая, фото Anadolu via Getty Images

Российские информационные агентства в воскресенье сообщили, что российская делегация вылетела в Стамбул для участия в переговорах по Украине.

Источник: РИА Новости, ТАСС, Интерфакс со ссылкой на источники

Дословно Интерфакс: "Российская делегация днем в воскресенье вылетела в Стамбул для участия в переговорах по Украине, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой переговоров.

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Он напомнил, что российская делегация будет готова начать переговоры утром 2 июня".

Детали: Такую же информацию сообщают РИА Новости и ТАСС.

Обновлено: Источник ТАСС в МИД Турции сообщил, что переговоры РФ и Украины планируются 2 июня в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле.

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Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в воскресенье днем объявил, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым отправится на переговоры с Россией в Стамбул.

Ранее Зеленский заявил, что по состоянию на вечер субботы ни Украина, ни её партнёры не располагают чёткой информацией о том, что россияне намерены предложить на переговорах в Стамбуле.

Предыстория:

  • 28 мая стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал РФ документ, отражающий украинскую позицию, и ожидает их "меморандум" в ответ.
  • Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать, какие условия для прекращения огня Россия будет выдвигать в своем проекте "меморандума", заявив, что это нужно обсуждать непублично. 30 мая Песков заявил, что российская делегация будет находиться в понедельник утром в Стамбуле для мирных переговоров с Украиной и там покажет свой меморандум.
  • Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что нежелание России официально передать свой "меморандум" для переговоров свидетельствует о наличии в нем нереалистичных требований и попытке затянуть мирный процесс.
  • Сообщалось, что на новый раунд мирных переговоров между Россией и Украиной, который запланирован на 2 июня в Стамбуле (Турция), от РФ поедет та же делегация, которая участвовала в предыдущей встрече и которую президент Владимир Зеленский раскритиковал за низкий уровень.

РосcияТурцияпереговоры
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