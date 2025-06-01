Делегация РФ вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной – росСМИ

Российские информационные агентства в воскресенье сообщили, что российская делегация вылетела в Стамбул для участия в переговорах по Украине.

Источник: РИА Новости, ТАСС, Интерфакс со ссылкой на источники

Дословно Интерфакс: "Российская делегация днем в воскресенье вылетела в Стамбул для участия в переговорах по Украине, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой переговоров.

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Он напомнил, что российская делегация будет готова начать переговоры утром 2 июня".

Детали: Такую же информацию сообщают РИА Новости и ТАСС.

Обновлено: Источник ТАСС в МИД Турции сообщил, что переговоры РФ и Украины планируются 2 июня в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле.

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Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в воскресенье днем объявил, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым отправится на переговоры с Россией в Стамбул.

Ранее Зеленский заявил, что по состоянию на вечер субботы ни Украина, ни её партнёры не располагают чёткой информацией о том, что россияне намерены предложить на переговорах в Стамбуле.

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