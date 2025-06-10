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ВСУ на Покровском направлении и Курской области отбили почти 80 штурмов – Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 10 июня 2025, 08:14
ВСУ на Покровском направлении и Курской области отбили почти 80 штурмов – Генштаб
фото: Getty Images

За минувшие сутки на 11 направлениях фронта и Курском плацдарме произошло 174 боевых столкновения, самая горячая ситуация наблюдается на Покровском направлении и Курской области, где Силы обороны в целом отбили 79 атак врага.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении агрессор пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах Волчанска, Каменки и Глубокого.

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На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Загрызово, Зеленого Гая, Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки и в сторону Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Липового, Надежды и в направлении Редкодуба, Карповки, Нового Мира, Ольговки и Григорьевки.

На Северском направлении в течение дня враг совершил одну атаку на позиции наших подразделений в районе населенного пункта Григорьевка.

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На Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районах Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак вблизи Дилиевки, Торецка и в направлении Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Новоукраинка, Новооленевка, Богдановка, Новосергиевка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Луч, Лысовка, Удачное, Богдановка, Алексеевка, Андреевка и в направлении населенных пунктов Зеленый Кут, Покровск, Муравка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 18 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Зеленое Поле, Свободное Поле, Веселое, в направлении Шевченко, Багатира и Запорожья.

Силы обороны успешно отбили три вражеские попытки продвинуться вперед на Гуляйпольском направлении вблизи населенного пункта Малиновка.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили шесть вражеских атак в районах Новоандреевки, Степного, Нестерянки и в сторону Павловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг пять раз без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 38 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 15 авиационных ударов с применением 23 управляемых бомб, а также осуществил 217 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вооруженные силыроссийско-украинская война
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