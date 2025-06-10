На Харьковщине супруги избили камнями и деревянной палкой полицейского и работника ТЦК

В селе Безлюдовка Харьковского района находившийся в розыске за уклонение от мобилизации мужчина избил деревянной палкой полицейского и представителя ТЦК, а его жена ударила правоохранителя камнем по голове.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "9 июня в поселке Безлюдовка Харьковского района экипаж сектора реагирования патрульной полиции остановил автомобиль. За рулем находился 48-летний местный житель, находившийся в розыске за уклонение от мобилизации.

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На место приехали представители территориального центра комплектования. При попытке задержать гражданина для выяснения обстоятельств тот начал вести себя агрессивно. В разгар конфликта он нанес удары деревянной палкой полицейскому и представителю ТЦК.

К нападению присоединилась и жена мужа - она ​​ударила полицейского камнем по голове. Полицейский получил травму головы и был госпитализирован в Харьковскую областную клиническую больницу".

Детали: Правоохранители задержали нападающего на месте, а его жену – позже в селе Константивка Чугуевского района.

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Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. Обеим фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы.