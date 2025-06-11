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Трамп допускає примирення з Маском

Иванна Костина, Анастасия ПроцСреда, 11 июня 2025, 16:55
Трамп допускає примирення з Маском
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп визнав, що не проти відновлення діалогу з мільярдером Ілоном Маском, однак зараз не бачить у цьому нагальної потреби.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на New York Post

Деталі: Трамп сказал, что не "обвиняет" Маска в разрыве их союза, но "немного разочарован".

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"Послушайте, у меня нет никаких обид", – сказал Трамп во время интервью, записанного в понедельник.

"Я был очень удивлен, что это произошло. Он выступил против феноменального законопроекта... Он просто... Я думаю, он очень сожалеет, что сказал это", – отметил американский президент.

"Я был разочарован им, но, знаете, что есть, то есть", – признался Трамп после того, как ведущая заметила, что Маск, кажется, относится к президенту "немного как к отцу".

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"Я думаю, что мог бы, но мы должны навести порядок в стране", – ответил президент на вопрос, могут ли он и Маск когда-нибудь снова поладить.

"А моя единственная функция сейчас – привести эту страну к уровню, более высокому, чем она когда-либо была. И я думаю, что мы можем это сделать", – заявил он.

Напомним:

  • 11 июня Илон Маск признался, что сожалеет о некоторых своих недавних заявлениях в отношении президента США Дональда Трампа.
  • Спор между президентом США и американским миллиардером вспыхнул в четверг, 5 июня, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.
  • Трамп заявил, что уже не хочет общаться с Маском и "даже не думает" о нем.
  • После этого Маск начал публиковать серию постов на Х с утверждениями, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах, и критикой бюджетного законопроекта Трампа, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.
  • В ответ Трамп написал, что в определенный момент Илон оказался "на грани", а также добавил, что "он просто сошел с ума".

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Маск атакует: создаст ли реальные проблемы для Трампа конфликт с самым богатым человеком мира.

ТрампМаск
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