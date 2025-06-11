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Президент Сербии похвастался, что не подписал декларацию саммита в Одессе и поэтому "не предал" Россию

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 11 июня 2025, 22:23
Президент Сербии похвастался, что не подписал декларацию саммита в Одессе и поэтому не предал Россию
ВУЧИЧ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не подписывал декларацию саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Одессе и этим "не предал Россию".

Источник: он сказал журналистам по итогам саммита, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС

Детали: Вучич заявил, что своим визитом в Одессу не предал Россию, как утверждают некоторые сербские СМИ, и, по его словам, "снова единственный, кто не принял декларацию" саммита в Одессе.

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"В отличие от них (вероятно, других участников саммита. – Ред.), которые готовы принять все, что направлено против России, все, что могут", – сказал Вучич.

Он добавил, что Сербия защищает интересы международного публичного права, всегда руководствуясь собственными интересами.

"Я горжусь политикой Сербии, нашей независимостью, нашей автономией, и мы будем продолжать так поступать", – подчеркнул сербский президент.

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Опубликованная на сайте Офиса президента Украины декларация подтверждает, что Вучич – единственный участник саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", который не подписал ее.

В документе, среди прочего, "решительно" осуждается война России против Украины и призывается международное сообщество "сохранять и в дальнейшем усиливать санкции против Российской Федерации".

Участники саммита также подтвердили евроатлантические устремления Украины и государств региона.

Напомним, для Александара Вучича это был первый визит в Украину.

СербияОдесса
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