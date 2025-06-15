Пентагон в честь дня флага США опубликовал «российские флаги» в честь дня флага США

Поздравление с Днем флага США, опубликованное на официальном аккаунте Пентагона, вызвало удивление из-за наличия на графике двух элементов, похожих на российские флаги.

Источник: "Европейская правда"

Детали: На странице Пентагона в Х в субботу было опубликовано поздравление с Днем флага и призыв почтить "символ нашей страны и звезды и полосы, которые нас объединяют".

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"Поднимая флаг нашей страны и размышляя над ценностями, которые он олицетворяет, давайте праздновать свободу, мужество и стойкость, которые делают нашу страну великой", – говорится в сообщении.

В комментариях к посту пользователи заметили, что один из элементов на изображении – красная и белая полосы по обеим сторонам звезд – напоминает флаг России.

Так сложилось, потому что между полосами оставили промежуток, который на синем фоне кажется частью "российского флага". Это можно заметить, только если специально увеличить изображение.

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Отметим при этом, что в предыдущие годы подобных элементов дизайна на поздравлениях с Днем флага на странице Пентагона не было (примеры за 2023 и 2024 годы).

Справка: Да, красный и белый (вместе с синим) - это символические цвета США. Они являются официальными цветами американского флага

Напомним, ранее член Палаты представителей США от Республиканской партии Клаудия Тенни предложила объявить новый государственный праздник – "День рождения президента Дональда Трампа и флага".

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