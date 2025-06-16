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Омбудсмен получил более 1,6 тысячи жалоб на действия ТЦК во время мобилизации

Ангелина Страшкулич, Ирина БалачукПонедельник, 16 июня 2025, 08:44
Омбудсмен получил более 1,6 тысячи жалоб на действия ТЦК во время мобилизации
Представители ТЦК проверяют документы у мужчин в Харькове. Фото иллюстративное Getty Images

За первые 5 месяцев 2025 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1,6 тысячи жалоб на действия ТЦК и СП во время мобилизации от военнообязанных и членов их семей.

Источник: ответ секретариата омбудсмена на запрос "Украинской правды", опубликованный в статье "Пункт сбора. Как работают "распределители" ТЦК и почему в армию попадают непригодные"

Детали: В течение 2023 года от военнообязанных и их родственников к омбудсмену поступило около 0,5 тысячи обращений по вопросам соблюдения прав при мобилизации. За 2024 год таких жалоб было более 3,3 тысячи. В течение первых 5 месяцев 2025 года аналогичных обращений поступило более 1,6 тысячи.

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Дословно из ответа: "Относительно запроса о количестве жалоб на действия военнослужащих ТЦК и СП от граждан, поступивших в 2022 году, отмечаю, что в Департаменте имеется информация о поступлении 18 обращений по вопросам соблюдения прав при призыве на военную службу при мобилизации". 

 
Ответ секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека на запрос УП

Предыстория:

  • В начале июня бывший боевой медик Роман "Йода" Замрий заявил, что его три дня удерживали в черновицком ТЦК без телефона, еды и воды, несмотря на право на отсрочку. Позже стало известно, что Замрий вовремя не обновил документы для отсрочки.
  • Военная служба правопорядка (ВСП) сейчас проверяет территориальный центр комплектования, в котором произошел инцидент с "Йодой". После мобилизации он служит начмедом в одной из воинских частей.

омбудсменТЦК
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