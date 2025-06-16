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Трамп и Зеленский могут встретиться на полях саммита G7 – СМИ

Иванна Костина, Алена МазуренкоПонедельник, 16 июня 2025, 09:40
Трамп и Зеленский могут встретиться на полях саммита G7 – СМИ
Зеленский и Трамп, фото ОП

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для двусторонних переговоров на полях саммита G7 в Канаде.

Источник: информацию подтвердил представитель правительства США перед официальным началом саммита в Кананаскисе, "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Детали: "Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для проведения двусторонних переговоров", – говорится в сообщении.

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Зеленский ожидается на саммите в качестве гостя во вторник.

В Белом доме также сообщили, что у Трампа запланирована также двусторонняя встреча с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

Трамп и Зеленский последний раз встречались лицом к лицу в конце апреля на полях похорон покойного Папы Франциска в Ватикане.

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В минувшие выходные Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который касался эскалации между Ираном и Израилем.

Ранее, напомним, президент Владимир Зеленский охарактеризовал переговоры между США и Россией как "очень теплую беседу", отметив, что Путин в конечном итоге обманет Дональда Трампа.

ТрампЗеленский
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