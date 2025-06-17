"Слуги" и комитет Рады поддержали кандидатуру Кравченко на должность генпрокурора

Руслан Кравченко, фото из его Facebook

Народные депутаты на заседании фракции "Слуга народа" 17 июня поддержали кандидатуру руководителя Государственной налоговой службы Руслана Кравченко на должность генерального прокурора Украины. Назначение Кравченко также одобрил Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Источник: собеседники УП во фракции "Слуга народа" и правоохранительном парламентском комитете

Детали: Несколько депутатов из "Слуги народа" отмечают, что во время заседания фракции единодушно одобрили кандидатуру Кравченко на должность генпрокурора.

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Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности также поддержал назначение действующего руководителя ГПСУ на должность главы ОГП. По словам членов комитета Андрея Осадчука и Юлии Яцык, 15 народных народных депутатов проголосовали "за", двое воздержались.

Верховная Рада будет голосовать за предоставление согласия на назначение генерального прокурора 17 июня.

Предыстория:

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Президент Владимир Зеленский 16 июня внес в Верховную Раду представление о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.

Представление на генпрокурора не вносилось в парламент более полугода - с момента, когда в октябре 2024 года народные депутаты проголосовали за отставку Андрея Костина. В течение этого времени его обязанности исполнял первый заместитель Алексей Хоменко.

Справочно: 35-летний Руслан Кравченко является уроженцем Северодонецка Луганской области. С 2024 года занимал должность руководителя Государственной налоговой службы.

Был главой Киевской областной военной администрации (с 2023 до 2024). Возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру с 2021 года.

Ранее работал военным прокурором во времена Анатолия Матиоса. В 2019-2020 годах он подавался на должность прокурора САП, затем - участвовал в конкурсе на должность руководителя НАБУ. Награжден орденом "За заслуги" III степени (23 августа 2022 года).

Кравченко был прокурором по делу, где Янукович был признан виновным в государственной измене и пособничестве в ведении войны.

Во время собеседования на должность руководителя НАБУ к Кравченко были вопросы относительно недвижимости, сбережений и политического бэкграунда его родственников.

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