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"Слуги" і комітет Ради підтримали кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора

Ангеліна Страшкулич, Альона Мазуренко Вівторок, 17 червня 2025, 12:08
Слуги і комітет Ради підтримали кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора
Руслан Кравченко, фото з його Facebook

Народні депутати на засіданні фракції "Слуга народу" 17 червня підтримали кандидатуру керівника Державної податкової служби Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора України. Призначення Кравченка також схвалив Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Джерело: співрозмовники УП у фракції "Слуга народу" і правоохоронному парламентському комітеті 

Деталі: Кілька депутатів зі "Слуги народу" зазначають, що під час засідання фракції одностайно схвалили кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора.

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Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності також підтримав призначення чинного керівника ДПСУ на посаду глави ОГП. За словами членів комітету Андрія Осадчука і Юлії Яцик, 15 народних народних депутатів проголосували "за", двоє утрималися.

Верховна Рада голосуватиме за надання згоди на призначення генерального прокурора 17 червня.

Передісторія: 

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  • Президент Володимир Зеленський 16 червня вніс до Верховної Ради подання щодо призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.
  • Подання на генпрокурора не вносилося до парламенту понад пів року – із моменту, коли в жовтні 2024 року народні депутати проголосували за відставку Андрія Костіна. Упродовж цього часу його обов'язки виконував першій заступник Олексій Хоменко.

Довідково: 35-річний Руслан Кравченко  є уродженцем Сєвєродонецька Луганської області. З 2024 року обіймав посаду керівника Державної податкової служби.

Був головою Київської обласної військової адміністрації (з 2023 до 2024). Очолював Бучанську окружну прокуратуру з 2021 року.

Раніше працював військовим прокурором у часи Анатолія Матіоса. У 2019–2020 роках він подавався на посаду прокурора САП, потім – брав участь в конкурсі на посаду керівника НАБУ. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (23 серпня 2022).

Кравченко був прокурором у справі, де Януковича було визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні війни.

Під час співбесіди на посаду керівника НАБУ до Кравченка були питання щодо нерухомості, заощаджень та політичного бекграунду його родичів.

Знати більше: Історія генпрокурора Костіна: від друга Єрмака до гучної відставки 

Слуга народуГенпрокуратураВерховна Рада
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