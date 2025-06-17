Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский на саммите G7: Должны и дальше призывать Трампа, чтобы он давил на Путина

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 17 июня 2025, 22:11
Зеленский на саммите G7: Должны и дальше призывать Трампа, чтобы он давил на Путина
Фото - getty images

Президент Владимир Зеленский заявил, что США могут заставить Россию положить конец полномасштабному вторжению в Украину, и для этого нужно работать с Дональдом Трампом.

Источник: об этом он сказал в обращении к участникам саммита "Группы семи" в Канаде во вторник, пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский подчеркнул, что хозяин Кремля Владимир Путин "открыто отвергает каждую мирную инициативу", а массовые удары дронами по Украине – "фактически это единственное реальное изменение в поведении России после смены президента США".

Реклама:

"Я призываю всех вас – и я призываю вас сотрудничать с Соединенными Штатами для введения строгого ограничения цены на российскую нефть", – добавил он, призвав к снижению потолка цен на нефть до 30 долларов.

По мнению главы государства, западные лидеры должны продолжать призывать президента США "использовать свое реальное влияние, чтобы заставить Путина положить конец этой войне".

"Именно США и президент Трамп предложили прекращение огня, возобновление дипломатии, немедленные встречи и переговоры. Но Россия заблокировала все усилия... И мы должны давить дальше во всех направлениях, чтобы наконец достичь мира", – подытожил Зеленский.

РЕКЛАМА:

Как сообщалось, Трамп досрочно покинул саммит G7, где планировалась встреча с Зеленским, чтобы вернуться в Вашингтон, где, по его словам, он должен следить за конфликтом между Израилем и Ираном.

Отметим, украинский президент планировал обсудить с американским потенциальную покупку в США оборонного пакета для Украины.

Зеленскийроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Больной СМА Назарий Гусаков отверг обвинения в махинациях: говорит, бесплатных лекарств не хватало
Рада забрала у Довгого мандат – в парламенте новый антирекорд нардепов
Bloomberg: Американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни
КСУ за более чем 3 года не смог растолковать конституционность множественного гражданства
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет
Наступление РФ на Константиновку: Силы обороны отбили большой штурм и уничтожили 18 бронемашин
Все новости...
Канада объявила, что усилит давление на РФ и предоставит почти $1,5 млрд военной помощи Украине
Рада поддержала законопроект о создании Единого государственного реестра военнослужащих
Deepstate рассказали, на каком отрезке фронта на Сумщине не было фортификаций
ГСЧС: Количество погибших от удара РФ в Киеве возросло до 16, 134 пострадавших
Последние новости
12:33
Правительство Швеции одобрило увеличение расходов на оборону
12:25
Исчез во время прогулки в лесу: на Прикарпатье в течение двух суток разыскивают пятилетнего мальчика
12:24
колонкаNot great, not terrible. Как сборная Украины по футболу провела молодежный Евро
12:21
Россия уже на грани перехода в рецессию - глава Минэкономразвития РФ
12:11
Ужин с Ткачом, запись УП-2 и "Великий натуралист" от Ваоне: УП объявляет аукцион с тремя лотами
11:57
Больной СМА Назарий Гусаков отверг обвинения в махинациях: говорит, бесплатных лекарств не хватало
11:38
Итальянские исследователи создали первого в мире летающего гуманоидного робота с реактивными двигателями
11:32
Трамп не уверен, что удар по ядерному объекту Ирана будет успешным – СМИ
11:30
видеоЗеленский возложил цветы к дому в Киеве, где Россия убила ракетой 23 человека
11:09
В Иране более полусуток не работает интернет
Все новости...
Реклама:
Реклама: