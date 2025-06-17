Зеленский на саммите G7: Должны и дальше призывать Трампа, чтобы он давил на Путина

Президент Владимир Зеленский заявил, что США могут заставить Россию положить конец полномасштабному вторжению в Украину, и для этого нужно работать с Дональдом Трампом.

Источник: об этом он сказал в обращении к участникам саммита "Группы семи" в Канаде во вторник, пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский подчеркнул, что хозяин Кремля Владимир Путин "открыто отвергает каждую мирную инициативу", а массовые удары дронами по Украине – "фактически это единственное реальное изменение в поведении России после смены президента США".

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"Я призываю всех вас – и я призываю вас сотрудничать с Соединенными Штатами для введения строгого ограничения цены на российскую нефть", – добавил он, призвав к снижению потолка цен на нефть до 30 долларов.

По мнению главы государства, западные лидеры должны продолжать призывать президента США "использовать свое реальное влияние, чтобы заставить Путина положить конец этой войне".

"Именно США и президент Трамп предложили прекращение огня, возобновление дипломатии, немедленные встречи и переговоры. Но Россия заблокировала все усилия... И мы должны давить дальше во всех направлениях, чтобы наконец достичь мира", – подытожил Зеленский.

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Как сообщалось, Трамп досрочно покинул саммит G7, где планировалась встреча с Зеленским, чтобы вернуться в Вашингтон, где, по его словам, он должен следить за конфликтом между Израилем и Ираном.

Отметим, украинский президент планировал обсудить с американским потенциальную покупку в США оборонного пакета для Украины.