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В Словакии задержали 8 человек из-за фальсификаций с ценами на боеприпасы для Украины

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоСреда, 18 июня 2025, 20:41
В Словакии задержали 8 человек из-за фальсификаций с ценами на боеприпасы для Украины
Флаг Словакии, AFP via Getty Images

В Словакии в рамках расследования Европейской прокуратуры о возможном нецелевом использовании средств, предназначенных для военной помощи Украине, задержали 8 человек, среди которых есть сотрудники Министерства обороны.

Источник: Европейская прокуратура (ЕРРО), "Европейская правда"

Детали: Согласно сообщению, 18 июня прокуратура провела мероприятия по сбору доказательств в рамках расследования подозрения в злоупотреблении средствами, предназначенными для военной помощи Украине. Приблизительный ущерб составляет 7,4 млн евро.

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Было задержано восемь человек, четверо из которых являются государственными служащими Министерства обороны Словакии.

В апреле 2025 года Европейская прокуратура начала расследование в отношении высокопоставленных чиновников Министерства обороны, которых подозревают в нецелевом использовании средств, выделенных на военную помощь Украине.

С февраля 2022 года по март того же года высокопоставленные чиновники Министерства обороны Словакии подали в Европейский фонд мира (EPF) заявки на возмещение расходов на военную помощь, предоставленную Украине, а именно за поставленные боеприпасы.

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Подозреваемые якобы умышленно нарушили свои обязанности, а также бюджетные правила, выдав необоснованные приказы о закупке боеприпасов у двух частных компаний. Европейская прокуратура подозревает, что процедура государственных закупок была сфальсифицирована и что боеприпасы могли быть приобретены по завышенной цене.

Расследование проводится в сотрудничестве со Словацким управлением по борьбе с организованной преступностью при управлении полиции.

Все подозреваемые считаются невиновными до доказательства их вины в компетентных судах Словакии.

Европейская прокуратура – это независимая прокуратура Европейского Союза, ответственная за расследование, преследование и судебное преследование преступлений против финансовых интересов ЕС.

В прошлом году стало известно, что словацкие власти обратились в полицию с просьбой провести расследование против бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".

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Словакияпомощь Украинеоружие
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