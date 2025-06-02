Великобритания построит 12 атомных подводных лодок, готовясь к войне с Россией – СМИ

Великобритания объявила о планах построить 12 новых атомных подводных лодок, готовясь к потенциальной вооруженной агрессии со стороны России.

Источник: The Sunday Times

Детали: По информации издания, Великобритания планирует построить 12 новых ударных атомных подводных лодок, которые должны заменить семь существующих субмарин класса Astute, оснащенных конвенционным оружием, а также дополнить четыре стратегические подводные лодки с ядерными ракетами Trident, формирующие морской компонент ядерного сдерживания Великобритании.

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Ввод в эксплуатацию новых лодок ожидается с конца 2030-х годов.

Новые субмарины станут частью трехстороннего пакта безопасности AUKUS, заключенного между Великобританией, США и Австралией в 2021 году. Альянс предусматривает обмен военными технологиями, информацией и совместную разработку подводных лодок. Общее количество субмарин, заказанных в рамках AUKUS, достигнет 20 единиц.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также обещает инвестировать 15 миллиардов фунтов стерлингов (около 20 млрд долларов США – ред.) в программу создания ядерных боеголовок.

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Это первый случай, когда Великобритания раскрывает как количество атомных ударных подводных лодок, которые заменят класс Astute, так и масштаб инвестиций в программы создания боеголовок, отмечает издание.

Детали перевооружения британской армии, как ожидается, будут изложены в Стратегическом обзоре обороны Великобритании, который будет опубликован в понедельник, 2 июня.

Министр обороны Джон Гилли заявил, что Британия должна быть готова к вооруженному нападению со стороны России, а также, что обзор пошлет "сигнал Москве" о готовности страны к боевым действиям.

130-страничный документ, среди прочего, будет рекомендовать перевод вооруженных сил Великобритании в состояние боевой готовности в ответ на "немедленную и острую" опасность со стороны России.

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