Трамп распространяет теорию заговора, утверждая, что Байден был "казнен" в 2020 году

Президент США Дональд Трамп перепостил в своей соцсети Truth Social безосновательную теорию заговора о том, что бывший президент Джо Байден был якобы казнен в 2020 году, а вместо него используют "клонов" или "роботизированных существ".

Источник: NBC News

Детали: Вечером в субботу Дональд Трамп поделился в своей социальной сети Truth Social сообщением анонимного пользователя, который утверждал, что Джо Байден был казнен еще в 2020 году, и что его заменили на "клона", "двойника" и "роботизированное существо без души и разума".

Реклама:

Оригинальный пост создал анонимный аккаунт с 5 тысячами подписчиков, который регулярно публикует абсурдные теории заговора.

"Трамп поделился ссылкой на этот пост со своими почти 10 миллионами подписчиков, не добавив никаких объяснений или контекста", – говорится в публикации NBC News.

Издание напоминает, что Трамп не впервые распространил дезинформацию и недоказанные теории заговора. В прошлом он распространял фейковые утверждения о якобы фальсификациях на выборах 2020 года, ставил под сомнение гражданство экс-президента Барака Обамы, а также делал заявления о гаитянских иммигрантах, которые якобы "едят домашних любимцев" – все эти утверждения были неоднократно опровергнуты.

РЕКЛАМА:

Дословно: "Близкое окружение Трампа также распространяло конспирологические теории – некоторые высокопоставленные чиновники его администрации распространяли дезинформацию о вакцинах или так называемом "глубинном государстве". Министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший ранее повторял опровергнутое утверждение о том, что вакцина против кори, паротита и краснухи вызывает аутизм. Кроме того, директор и заместитель директора ФБР распространяли утверждение, что администрация Байдена и "глубинное государство" использовали ФБР как оружие против Трампа".

Предыстория: