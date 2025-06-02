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Нардепка "Слуги народа" Колесник сложил мандат

Алена МазуренкоПонедельник, 2 июня 2025, 16:10
Нардепка Слуги народа Колесник сложил мандат
Анна Колесник, фото из Facebook

Регламентный комитет рассмотрел и поддержал заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Колесник о сложении депутатских полномочий.

Источник: регламентный комитет Рады, общественное движение "ЧЕСНО"

Детали: Комитет Рады единогласно поддержал, чтобы заявление Колесник рассмотрели в сессионном зале парламента.

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Ранее НАБУ и САП сообщили нардепу о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларации на более 4,4 млн грн.

Также нардеп попала в скандал из-за переписки. На внеочередном заседании парламента, еще до полномасштабного вторжения, когда в Раде рассказывали о скоплении войск РФ на границе, Колесник писала своим знакомым, что "надо сваливать из этой страны".

Сама нардеп не появляется в парламенте с 12 марта 2025 года.

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Если народные депутаты проголосуют за соответствующее постановление, то Колесник завершит свою работу в Раде.

Следующими в списке от "Слуги народа", кто может зайти в Раду вместо Колесник, являются Дмитрий Слинько и Роман Кравец (известный, как администратор телеграм-канала "Джокер").

По данным ЦИК, кандидаты выше в списке Юлия Полийчук и Владимир Тригуб отказались от должности.

Верховная РадаСлуга народа
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