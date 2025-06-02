РосСМИ: Перед переговорами в Стамбуле Умеров и Мединский провели личную встречу
Понедельник, 2 июня 2025, 21:35
Глава российской делегации Владимир Мединский и украинский министр обороны Украины Рустем Умеров провели двустороннюю встречу перед переговорами.
Источник: российское государственное информагентство "ТАСС" со ссылкой на Мединского
Детали: По данным СМИ, встреча длилась 2,5 часа. Как сообщил Мединский, она "сыграла важную роль в подготовке общей сессии переговоров".
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Напомним:
- Встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая.
- Перед переговорами с россиянами первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины – Германии, Италии и Великобритании.
- По итогам переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации договорились об очередном обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих и рассмотрели предложение Украины о встрече лидеров в конце июня.
- Российские государственные информационные агентства вечером 2 июня опубликовали текст российского "меморандума об урегулировании" с предложениями по прекращению огня. Среди них нейтральный статус Украины, проведение выборов и выход из четырех областей.