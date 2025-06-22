CNN рассказал, о чем беспокоился Трамп перед ударами по Ирану

По данным американского телеканала CNN, президент страны Дональд Трамп имел два главных опасения относительно ударов по объектам иранской ядерной программы: чтобы атака США была решающей для уничтожения хорошо укрепленных объектов и чтобы потенциальные действия не втянули США в длительную смертоносную войну.

Источник: публикация CNN в воскресенье, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как говорится в материале, администрация Трампа приложила немало усилий, чтобы скрыть свои планы. Объявление о том, что Трамп берет две недели на принятие решения, очевидно, было тактикой, чтобы "затуманить планы атаки". Хотя, по словам американских высокопоставленных чиновников, Трамп отложил окончательное решение до субботы.

Реклама:

А серьезные обсуждения возможных вариантов удара США по Ирану начались между Трампом и членами его команды по национальной безопасности в начале июня, когда директор ЦРУ Джон Рэтклифф проинформировал Трампа об оценке США, что Израиль готов немедленно начать свои удары.

Варианты присоединения Трампа к кампании Израиля были разработаны за несколько месяцев до этого – и советники президента уже согласовали между собой различные варианты, из которых он мог выбрать.

За неделю до того, как Трамп принял окончательное решение об использовании американских стелс-бомбардировщиков и подводных лодок ВМС для удара по трем иранским ядерным объектам, президент США ежедневно проводил брифинги со своей командой по вопросам национальной безопасности.

РЕКЛАМА:

У Трампа было два главных опасения: чтобы атака США была решающей для уничтожения хорошо укрепленных объектов, включая подземный обогатительный завод в Фордо; и чтобы потенциальные действия не втянули США в длительную смертоносную войну, которой он обещал избежать.

Что касается первого пункта, чиновники были уверены в способности американских бомб пробивать бункеры. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил в воскресенье, что предварительная оценка показывает "чрезвычайно серьезные повреждения и разрушения" трех иранских ядерных объектов.

В то же время он отметил, что для определения окончательного влияния американских ударов на ядерный потенциал Ирана потребуется время.

Но по второму пункту о длительной войне чиновники вряд ли могли пообещать президенту, что ответные меры Ирана с потенциальными ударами по американским объектам или персоналу в регионе не втянут США в затяжное военное противостояние.

Неопределенность, казалось, заставила Трампа задуматься, и в течение недели он публично заявлял, что еще не принял решение, хотя за кулисами советникам Трампа казалось, что он уже решил.

В субботу во второй половине дня Трамп покинул свой гольф-клуб в Бедминстере и вернулся в Белый дом на запланированное заседание по вопросам национальной безопасности.

По словам двух человек, знакомых с переговорами, США сообщили Ирану через непубличные каналы, что удары, которые Трамп приказал нанести в субботу, будут ограниченными, и что в будущем не планируется никаких дальнейших ударов.

Однако публичное обращение Трампа в субботу вечером после ударов, в котором он предупредил о "гораздо более сильных" будущих атаках США в случае ответных действий Ирана, подчеркнуло непредсказуемость периода, который президент США начал на Ближнем Востоке.

Читайте также: Трамп вступает в "ядерную" войну: ответы на главные вопросы об атаке США на Иран