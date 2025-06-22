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CNN рассказал, о чем беспокоился Трамп перед ударами по Ирану

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 июня 2025, 19:44
CNN рассказал, о чем беспокоился Трамп перед ударами по Ирану
Дональд Трамп, фото Getty Images

По данным американского телеканала CNN, президент страны Дональд Трамп имел два главных опасения относительно ударов по объектам иранской ядерной программы: чтобы атака США была решающей для уничтожения хорошо укрепленных объектов и чтобы потенциальные действия не втянули США в длительную смертоносную войну.

Источник: публикация CNN в воскресенье, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как говорится в материале, администрация Трампа приложила немало усилий, чтобы скрыть свои планы. Объявление о том, что Трамп берет две недели на принятие решения, очевидно, было тактикой, чтобы "затуманить планы атаки". Хотя, по словам американских высокопоставленных чиновников, Трамп отложил окончательное решение до субботы.

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А серьезные обсуждения возможных вариантов удара США по Ирану начались между Трампом и членами его команды по национальной безопасности в начале июня, когда директор ЦРУ Джон Рэтклифф проинформировал Трампа об оценке США, что Израиль готов немедленно начать свои удары.

Варианты присоединения Трампа к кампании Израиля были разработаны за несколько месяцев до этого – и советники президента уже согласовали между собой различные варианты, из которых он мог выбрать.

За неделю до того, как Трамп принял окончательное решение об использовании американских стелс-бомбардировщиков и подводных лодок ВМС для удара по трем иранским ядерным объектам, президент США ежедневно проводил брифинги со своей командой по вопросам национальной безопасности.

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У Трампа было два главных опасения: чтобы атака США была решающей для уничтожения хорошо укрепленных объектов, включая подземный обогатительный завод в Фордо; и чтобы потенциальные действия не втянули США в длительную смертоносную войну, которой он обещал избежать.

Что касается первого пункта, чиновники были уверены в способности американских бомб пробивать бункеры. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил в воскресенье, что предварительная оценка показывает "чрезвычайно серьезные повреждения и разрушения" трех иранских ядерных объектов.

В то же время он отметил, что для определения окончательного влияния американских ударов на ядерный потенциал Ирана потребуется время.

Но по второму пункту о длительной войне чиновники вряд ли могли пообещать президенту, что ответные меры Ирана с потенциальными ударами по американским объектам или персоналу в регионе не втянут США в затяжное военное противостояние.

Неопределенность, казалось, заставила Трампа задуматься, и в течение недели он публично заявлял, что еще не принял решение, хотя за кулисами советникам Трампа казалось, что он уже решил.

В субботу во второй половине дня Трамп покинул свой гольф-клуб в Бедминстере и вернулся в Белый дом на запланированное заседание по вопросам национальной безопасности.

По словам двух человек, знакомых с переговорами, США сообщили Ирану через непубличные каналы, что удары, которые Трамп приказал нанести в субботу, будут ограниченными, и что в будущем не планируется никаких дальнейших ударов.

Однако публичное обращение Трампа в субботу вечером после ударов, в котором он предупредил о "гораздо более сильных" будущих атаках США в случае ответных действий Ирана, подчеркнуло непредсказуемость периода, который президент США начал на Ближнем Востоке.

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ТрампСШАИран
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