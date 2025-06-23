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Глава МИД в Брюсселе призвал задействовать "все дипломатические инструменты", чтобы принудить Путина к миру

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПонедельник, 23 июня 2025, 12:14
Глава МИД в Брюсселе призвал задействовать все дипломатические инструменты, чтобы принудить Путина к миру
Глава МИД Андрей Сибига. Фото МИД

Лидер РФ Владимир Путин отвечает на мирные предложения ударами по гражданскому населению, поэтому сейчас пора использовать все дипломатические инструменты, чтобы принудить Россию к переговорам.

Источник: глава МИД Андрей Сибига на встрече министров иностранных дел в Брюсселе, "Европейская правда"

Детали: Министр начал свое общение с прессой, вспомнив об очередной тяжелой ночи в Киеве.

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"Еще один тяжелый ракетный удар по украинским гражданским объектам. Много жертв. Семь человек погибли. Вот такой реальный ответ российской стороны на все мирные усилия и все мирные предложения", – сказал он.

Сибига подчеркнул, что "Путин несет войну", поэтому сейчас самое время привлечь "все дипломатические инструменты", чтобы повысить цену дальнейшей российской агрессии.

"Вот почему так важно, что я сегодня здесь, накануне важных международных событий, саммита НАТО, саммита ЕС", – сказал министр.

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"Пришло время использовать все дипломатические инструменты, чтобы принудить Россию к миру, к переговорам. У них нет причин садиться за стол переговоров. Поэтому, еще раз: санкции, изоляция, замораживание активов", – добавил глава МИД Украины.

Сибига в понедельник принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза по приглашению главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

Напомним, на этой неделе в ЕС рассчитывают утвердить 18-й пакет санкций против России за ее полномасштабное вторжение в Украину.

МИДПутинсанкцииСибига Андрей
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