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На фронте 165 столкновений с врагом, треть на Покровском направлении – Генштаб

Алена МазуренкоВторник, 24 июня 2025, 09:08
На фронте 165 столкновений с врагом, треть на Покровском направлении – Генштаб
фото: Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 165 боевых столкновений с врагом, больше всего на Покровском направлении, там отбили 54 атаки оккупантов.

Источник: Генштаб

Детали: В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боестолкновений.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 10 атак захватчиков. Также враг нанес 12 авиационных ударов, применив при этом 22 управляемые авиационные бомбы, и совершил 262 обстрела, восемь из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 7 раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Двуречная, Глубокое, Волчанские Хутора, Красное Первое и Фиголевка.

На Купянском направлении произошло 6 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Кругляковки и в направлениях Песчаного, Петропавловки.

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На Лиманском направлении произошло 24 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Карповка, Колодязи и в направлениях Грековки, Зеленой Долины, Нового Мира, Ольговки.

На Северском направлении защитники отбили 1 атаку противника в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении враг совершил 12 атак в районах Новомаркового, Часового Яра и в направлениях Николаевки, Ступочек, Приволья, Бондарного.

На Торецком направлении враг 27 раз атаковал украинские подразделения в районах Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Плещеевки, Яблоновки.

На Покровском направлении за прошедшие сутки защитники остановили 54 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Луч, Новоторецкое, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Новосергиевка, Удачное, Мирноград, Алексеевка, Попов Яр, Малиновка, Коптеве и в направлениях Шахматного, Владимировки, Молодецкого, Сергеевки, Новопавловки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Багатир, Новоселка, Запорожье, Перестройка, Комар, Мирное, Шевченко, Свободное Поле и в направлении Воскресенки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения 6 раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три средства ракетных войск и артиллерии и один пункт управления российских захватчиков.

Генштабвойна
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