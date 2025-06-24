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Від початку доби на фронті відбулось 77 бойових зіткнень – Генштаб

Анастасия ПроцВторник, 24 июня 2025, 17:49
Від початку доби на фронті відбулось 77 бойових зіткнень – Генштаб
фото: Генштаб

С начала суток 24 июня на фронте состоялось 77 боевых столкновений, из них 26 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 24 июня

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток активных наступательных действий не зафиксировано, однако противник совершил 96 артиллерийских обстрелов.

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На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменское – в настоящее время вражеские атаки отбиты. Авиаударам подверглись Волчанские Хутора, Артельное и Зыбино.

На Купянском направлении противник трижды пытался продвинуться вблизи Степной Новоселовки, Кругляковки и в сторону Песчаного – был остановлен нашими защитниками.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала десять раз, вблизи населенных пунктов Колодязи, Торское и в сторону Зеленой Долины, Шандриголово, Грековки, Дружелюбовки. Три боестолкновения продолжаются.

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На Северском направлении украинские защитники отбили две вражеские атаки в районе Григорьевки.

Четыре атаки вражеских подразделений отбили наши воины на Краматорском направлении в районах Часового Яра, Ступочек и в направлении Белой Горы. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении в целом противник атаковал восемь раз, неподалеку Торецка, Нелиповки, в направлениях Русиного Яра и Яблоновки. Сейчас идет одно боестолкновение.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 26 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Чугуево, Сергеевка, Новониколаевка, Котляровка, Алексеевка, Дачное и в сторону населенных пунктов Полтавка и Владимировка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 24 атаки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

На Новопавловском направлении агрессор девять раз атаковал вблизи населенных пунктов Веселое, Новоселка, Шевченко, Свободное Поле – в сторону Новополя, Запорожья, Комара. До сих пор продолжаются пять боестолкновений.

На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами был атакован район населенного пункта Малиновка. Активных наступательных действий противника не фиксировалось.

На Ореховском направлении оккупанты при поддержке авиации наступали в районе Каменского. Всего на направлении произошло одно боестолкновение.

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны, кроме того - нанес авиаудар по населенному пункту Одрадокаменка.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Генштаб
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