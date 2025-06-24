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В НАТО прогнозируют "тяжелое лето" для Украины из-за неверных данных о войне у Путина

Сергей Сидоренко, Татьяна ОлейникВторник, 24 июня 2025, 22:20
В НАТО прогнозируют тяжелое лето для Украины из-за неверных данных о войне у Путина
Путин. Фото - getty images

Разведывательные данные НАТО свидетельствуют о том, что российский лидер Владимир Путин верит в способность российской армии достичь прорыва, и поэтому будет усиливать атаки, несмотря на потери.

Источник: об этом заявил журналистам на саммите НАТО высокопоставленный представитель Альянса, пожелавший остаться анонимным, передает "Европейская правда"

Детали: В Альянсе отмечают, что Россия несет значительные потери, однако намерена в целом сохранять тактику. На этом основании в Альянсе ожидают "тяжелого лета" для Украины. Представитель НАТО несколько раз повторил этот термин.

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"Мы ожидаем, что Россия будет продолжать тактику небольших завоеваний, несмотря на большие потери, которые она понесет", – добавил он.

"Что касается ожиданий от лета – мы ожидаем движения в Сумской области. В Запорожской области мы тоже ждем интенсификации, но в основном это будут ограниченные штурмы для улучшения тактических позиций", – заявил он.

В Альянсе считают, что российский лидер Путин, принимая стратегию действий, руководствуется ложной информацией, и поэтому его ожидания от летней кампании значительно масштабнее.

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"Он действительно думает, что он побеждает, но это основано на ложной информации, которую он получает. Исходя из этого, украинцам стоит ожидать тяжелого лета", – подчеркнул чиновник. "Будет давление по всей линии фронта и похоже, что оно будет расти, поэтому я говорю о сложном лете для Украины", – добавил он.

Впрочем, в НАТО не считают, что Россия сможет достичь поставленных целей. "В целом, главным сдерживающим фактором для России является то, что она не имеет достаточных резервов, необходимых для того, чтобы достичь какого-то прорыва", – пояснил представитель Альянса.

Как сообщалось, в НАТО не верят в окружение Сум, но считают, что Россия попытается это сделать.

НАТОПутин
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